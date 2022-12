Yango-taksipalvelu kiellettävä Suomessa

Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan aamuyöllä 24. helmikuuta 2022 tavoitteenaan maan hallinnon syrjäyttäminen, laajojen maa-alueiden valtaaminen ja ukrainalaisen kansalaisyhteiskunnan tuhoaminen. Yhdysvallat, Euroopan unioni ja lukuisat muut valtiot ympäri maailmaa tuomitsivat hyökkäyksen jyrkästi ja kohdistivat välittömästi ennennäkemättömän tiukkoja talouspakotteita Vladimir Putinin hallinnolle. EU on julistanut Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi johtuen sen lukuisista ihmisoikeusloukkauksista ja ilmeisistä sotarikoksista Ukrainassa.

Pakotteilla on haluttu painostaa paitsi Putinin hallintoa, niin myös hallinnon liepeillä olevaa oligarkkien eliittiä ja heidän hallitsemiaan yhtiöitä. Yksi tällainen yhtiö on venäläinen hakukoneyhtiö Yandex. Yhtiö tunnetaan Suomessa erityisesti sen Yango-taksipalvelusta ja datakeskuksesta Mäntsälässä. Yandexin perustaja Arkady Volozh ja yhtiön muita johtajia on asetettu jo aiemmin EU:n pakotelistoille.

EU-maat Viro, Latvia ja Liettua ovat kieltäneet Yangon toiminnan maidensa alueella vedoten muun muassa kansalliseen turvallisuuteen. Liikenneministeri Timo Harakan (sd.) mukaan Yandex-yhtiö on Suomessa erityistarkkailussa.

Venäjällä valtiovallan kytkös maan yrityskenttään on vahva. Siksi ei yllätäkään, että Yangon taustayhtiön Yandexin epäillään tekevän yhteistyötä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kanssa. On täten mahdollista, että venäläisillä tiedustelupalveluilla on pääsy myös suomalaisten Yango-käyttäjien asiakastietoihin.

Viron pääministeri Kaja Kallaksen mukaan ”Yandexin toiminnan kieltäminen antaa selkeän signaalin, että Venäjän erikoispalvelujen kanssa yhteistyötä tekevillä yrityksillä ei ole sijaa Virossa. Olemme myös ehdottaneet Euroopan unionille Yandexin asettamista pakotteiden kohteeksi”.

Sormien pyörittelemisellä hallitus tavoittelee sinisilmäisyyden maailmanennätystä. Suomen on kiellettävä Yangon toiminta ja edistettävä Yandexin asettamista EU:n pakotelistalle yhdessä Baltian maiden kanssa. Raakalaismaista hyökkäyssotaa käyvän Venäjän tiedustelupalvelu FSB:lle ei ole ensimmäistäkään syytä luovuttaa enempää tietoja.

Hallituksen onkin päätettävä, kielletäänkö Yandexin ja Yango-taksin toiminta, ja jos kyllä, niin millä aikataululla ja mitä toimenpiteitä hallitus tulee tekemään tilanteen korjaamiseksi? Ja jos toimintaa ei kielletä, niin mitkä Suomen juridiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät arviot eroavat Viron, Latvian ja Liettuan tekemistä johtopäätöksistä?