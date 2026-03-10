Verkkouutiset

Whatsappiin tulossa uusi maksu, näin se vaikuttaa käyttöön

Osa ominaisuuksista muuttuu maksullisiksi.
Whatsappin logo puhelimen näytöllä. PIXABAY
Pikaviestisovellus Whatsapp ottaa käyttöön uuden maksun. Asiasta kertoo WABetaInfo-sivusto.

Maksu liittyy uudeen Whatsapp Pluss-nimiseen tilausversioon. Se on tulossa sekä Applen IOS-järjestelmälle että Googlen Androidille.

Uusi maksullinen tilausversio tuo käyttäjille muokkausmahdollisuuksia, joita ilmaisessa versiossa ei ole. Käyttäjät voivat esimerkiksi vaihtaa sovelluksen teemaa, kuvaketta ja korostusvärejä.

Maksullinen tilaus mahdollistaisi myös enintään 20 keskustelun kiinnittämisen sovelluksen yläreunaan. Ilmaisversiossa niitä voi kiinnittää vain kolme.

Plus-jäsenet saisivat käyttöönsä lukuisia muitakin ominaisuuksia.

Vaikka Whatsapp suunnittelee uutta maksullista Plus-versiota, se ei tule pakolliseksi. Sovelluksen perustoiminnot pysyvät jatkossakin maksuttomina kaikille.

Whatsapp ei ole toistaiseksi ilmoittanut Plus-version julkaisupäivää tai hinnoittelua.

Maksullisten ominaisuuksien käyttöönotto ei sinänsä ole uutta. Whatsapp peri alun perin käyttäjiltään pientä kuukausimaksua, mutta muuttui sittemmin maksuttomaksi. Asiaan vaikutti oleellisesti se, että Whatsapp päätyi aikanaan Facebookin eli nykyisen Metan omistukseen. Lisäksi Whatsapp tarjoaa tälläkin hetkellä maksullista Whatsapp Business -versiota. Se on tarkoitettu yrityksille eikä yksityishenkilöille.

