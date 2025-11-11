Whatsappiin tulee merkittävä muutos

Viestisovellus Whatsappiin on tulossa merkittävä muutos. Jatkossa palvelun eurooppalaiset käyttäjät voivat lähettää Whatsappissa viestejä myös muihin viestisovelluksiin. Asiasta kertoo WABetaInfo-sivusto.

Toistaiseksi ominaisuus on vain testikäyttäjien käytettävissä. Myöhemmin toiminnon on tarkoitus tulla kaikkien Android- ja iOS-laitteiden saataville. Uudistuksen tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa.

Toistaiseksi myöskään sitä ei ole vahvistettu, mitkä viestisovellukset tulevat olemaan uudistuksen piirissä.

Uudistuksen luvataan helpottavan viestinvaihtoa eri sovellusten välillä. Toisaalta siihen liittyy myös riskinsä. Käyttäjien keskuudessa on herättänyt huolta esimerkiksi se, voivatko Whatsappissa estetyt yhteystiedot jatkossa ottaa yhteyttä käyttäjään jonkun toisen viestipalvelun kautta.

Whatsappin viestit kulkevat päästä päähän salattuina. Uudistus on herättänyt huolta siitä, onko viestien salaus vaarantamassa käyttäjien yksityisyyden. Whatsapp on toppuutellut pelkoja vakuuttamalla, että sen kautta lähetetyt viestit pysyvät päästä päähän salattuina myös jatkossa.

Muutosta ei tehdä Whatsappin tai sen omistavan Metan omasta aloitteesta. Taustalla on Euroopan unionin digimarkkinasäädös, joka pakottaa Metan kaltaiset suuret digitaaliset toimijat avaamaan palveluitaan kilpailijoille ja tekemään niistä keskenään yhteensopivia.

Suomessa asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

LUE MYÖS:

Viestisi voivat vuotaa ulkopuolisille: Nämä ovat sovellusten vaaranpaikat