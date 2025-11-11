Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Whatsappin tunnus. PIXABAY

Whatsappiin tulee merkittävä muutos

  • Julkaistu 11.11.2025 | 14:37
  • Päivitetty 11.11.2025 | 14:37
  • Tietoliikenne
Uudistus koskee palvelun eurooppalaisia käyttäjiä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Viestisovellus Whatsappiin on tulossa merkittävä muutos. Jatkossa palvelun eurooppalaiset käyttäjät voivat lähettää Whatsappissa viestejä myös muihin viestisovelluksiin. Asiasta kertoo WABetaInfo-sivusto.

Toistaiseksi ominaisuus on vain testikäyttäjien käytettävissä. Myöhemmin toiminnon on tarkoitus tulla kaikkien Android- ja iOS-laitteiden saataville. Uudistuksen tarkempi aikataulu ei ole vielä tiedossa.

Toistaiseksi myöskään sitä ei ole vahvistettu, mitkä viestisovellukset tulevat olemaan uudistuksen piirissä.

Uudistuksen luvataan helpottavan viestinvaihtoa eri sovellusten välillä. Toisaalta siihen liittyy myös riskinsä. Käyttäjien keskuudessa on herättänyt huolta esimerkiksi se, voivatko Whatsappissa estetyt yhteystiedot jatkossa ottaa yhteyttä käyttäjään jonkun toisen viestipalvelun kautta.

Whatsappin viestit kulkevat päästä päähän salattuina. Uudistus on herättänyt huolta siitä, onko viestien salaus vaarantamassa käyttäjien yksityisyyden. Whatsapp on toppuutellut pelkoja vakuuttamalla, että sen kautta lähetetyt viestit pysyvät päästä päähän salattuina myös jatkossa.

Muutosta ei tehdä Whatsappin tai sen omistavan Metan omasta aloitteesta. Taustalla on Euroopan unionin digimarkkinasäädös, joka pakottaa Metan kaltaiset suuret digitaaliset toimijat avaamaan palveluitaan kilpailijoille ja tekemään niistä keskenään yhteensopivia.

Suomessa asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

LUE MYÖS:
Viestisi voivat vuotaa ulkopuolisille: Nämä ovat sovellusten vaaranpaikat

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)