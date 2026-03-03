Verkkouutiset

, ,

Whatsappiin tulee kauan toivottu uudistus

Käyttäjien toiveisiin on vastattu.
Whatsapp saa ominaisuuden, jota on toivottu pitkään. PIXABAY
Whatsapp saa ominaisuuden, jota on toivottu pitkään. PIXABAY

Pikaviestipalvelu Whatsappiin tulee kauan toivottu ominaisuus. Asiasta kertoo Whatsappin omistava Meta sivuillaan.

Sovellukseen tulee uusi ryhmäviestihistoria (Group Message History) -toiminto, jonka ansiosta ryhmäkeskusteluun liittyvä uusi jäsen voi nähdä ryhmään aiemmin lähetettyjä viestejä. Tähän saakka ryhmäkeskusteluun lähetettyjä viestejä ovat nähneet vain ne käyttäjät, jotka ovat olleet ryhmän jäseninä viestin lähetyshetkellä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Uudistuksen myötä ryhmäkeskustelun ylläpitäjä voi valintansa mukaan lähettää uuden jäsenen nähtäväksi 25-100 viestiä. Läpinäkyvyyden vuoksi kaikki ryhmän muut jäsenet saavat tiedon siitä, mitä viestejä uudelle jäsenelle on jaettu. Jaetut vanhat viestit erottuvat myös visuaalisesti ryhmän muista viesteistä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Uuden ominaisuuden myötä Meta vastaa käyttäjien pitkäaikaisiin toiveisiin. Metan mukaan mahdollisuus vanhojen ryhmäviestien lukemiseen on ollut yksi eniten toivottuja uudistuksia.

Metan mukaan ominaisuuden käyttöönotto on aloitettu. Uudistus on tulossa vaiheittain käyttöön kaikissa Whatsappin versioissa.

LUE MYÖS:
Viestisi voivat vuotaa ulkopuolisille: Nämä ovat sovellusten vaaranpaikat

Tiktok-ilmiö tyhjensi kauppojen pakastealtaat
Valmistaja lupaa reagoida lisääntyneeseen kysyntään.
Mika Aaltola: Vain eurooppalainen tekoäly voi suojella eurooppalaisia
Kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset teknologiayhtiöt luovuttavat käyttäjien dataa valtiolle.
Moskova on valokuidussa täysin Kiinan tuonnin varassa
Kiina on nostanut Venäjälle viedyn valokuidun hintaa 150 prosenttia.
Mainos