Whatsappiin tulee kauan toivottu uudistus

Pikaviestipalvelu Whatsappiin tulee kauan toivottu ominaisuus. Asiasta kertoo Whatsappin omistava Meta sivuillaan.
Sovellukseen tulee uusi ryhmäviestihistoria (Group Message History) -toiminto, jonka ansiosta ryhmäkeskusteluun liittyvä uusi jäsen voi nähdä ryhmään aiemmin lähetettyjä viestejä. Tähän saakka ryhmäkeskusteluun lähetettyjä viestejä ovat nähneet vain ne käyttäjät, jotka ovat olleet ryhmän jäseninä viestin lähetyshetkellä.
Uudistuksen myötä ryhmäkeskustelun ylläpitäjä voi valintansa mukaan lähettää uuden jäsenen nähtäväksi 25-100 viestiä. Läpinäkyvyyden vuoksi kaikki ryhmän muut jäsenet saavat tiedon siitä, mitä viestejä uudelle jäsenelle on jaettu. Jaetut vanhat viestit erottuvat myös visuaalisesti ryhmän muista viesteistä.
Uuden ominaisuuden myötä Meta vastaa käyttäjien pitkäaikaisiin toiveisiin. Metan mukaan mahdollisuus vanhojen ryhmäviestien lukemiseen on ollut yksi eniten toivottuja uudistuksia.
Metan mukaan ominaisuuden käyttöönotto on aloitettu. Uudistus on tulossa vaiheittain käyttöön kaikissa Whatsappin versioissa.
