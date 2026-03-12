Verkkouutiset

,

Whatsapp luopuu 13 vuoden ikärajasta

Palvelua saa käyttää yhdellä ehdolla.
Whatsappin logo puhelimen näytöllä. PIXABAY
Whatsappin logo puhelimen näytöllä. PIXABAY

Pikaviestipalvelu Whatsapp luopuu 13 vuoden ikärajasta. Asiasta kerrotaan Whatsappin verkkosivuilla.

Tähän saakka palveluun rekisteröityminen on edellyttänyt 13 vuoden ikää. Whatsappin ja muiden some-palveluiden ikärajoituksia on arvosteltu kuitenkin siitä, että ikärajoituksia on voinut kiertää helposti, sillä käyttäjän todellista ikää harvoin varmistetaan.

Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla

Täysin vapaasti alle 13-vuotiaat eivät kuitenkaan voi palvelua käyttää. Alle 13-vuotiaan käyttäjän tilin luominen edellyttää, että sekä lapsella että vanhemmalla on Whatsapp-tili. Tilit liitetään yhteen esimerkiksi QR-koodin avulla.

Tämän jälkeen vanhemmat saavat oikeuden hallinnoida lapsensa Whatsapp-tiliä. Heillä on myös oikeus seurata lapsensa viestittelyä ja esimerkiksi sitä, millaisissa ryhmissä lapsi on. Vanhemmalla on oikeus myös päättää, voiko lapsi vastaanottaa viestipyyntöjä tuntemattomilta yhteyshenkilöiltä.

Osa ominaisuuksista on jatkossakin saatavilla vain 13 vuotta täyttäneille. Esimerkiksi kanavat, sijainnin jakaminen, tarinat tai tekoäly eivät ole alle 13-vuotiaiden käytettävissä edes vanhemman hyväksynnällä.

17-vuotias ei ole lapsi
Turussa tapon yrityksestä tuomittu 17-vuotias päästettiin vapaaksi, koska alaikäisen vangitseminen vaatii “erityisen painavia syitä”.
Teemu Selänne vastaa Li Anderssonille: Minä panisin lapseni kotiopetukseen
Vasemmistoliitto ja vihreät haluavat Suomeen koulupakon.
Nuorten ykköshuoli paljastui: 70 prosenttia kokee painetta työn saamisesta
Opiskelupaikan saaminen aiheuttaa monelle paineita.
Mainos