Pikaviestipalvelu Whatsapp luopuu 13 vuoden ikärajasta. Asiasta kerrotaan Whatsappin verkkosivuilla.
Tähän saakka palveluun rekisteröityminen on edellyttänyt 13 vuoden ikää. Whatsappin ja muiden some-palveluiden ikärajoituksia on arvosteltu kuitenkin siitä, että ikärajoituksia on voinut kiertää helposti, sillä käyttäjän todellista ikää harvoin varmistetaan.
Täysin vapaasti alle 13-vuotiaat eivät kuitenkaan voi palvelua käyttää. Alle 13-vuotiaan käyttäjän tilin luominen edellyttää, että sekä lapsella että vanhemmalla on Whatsapp-tili. Tilit liitetään yhteen esimerkiksi QR-koodin avulla.
Tämän jälkeen vanhemmat saavat oikeuden hallinnoida lapsensa Whatsapp-tiliä. Heillä on myös oikeus seurata lapsensa viestittelyä ja esimerkiksi sitä, millaisissa ryhmissä lapsi on. Vanhemmalla on oikeus myös päättää, voiko lapsi vastaanottaa viestipyyntöjä tuntemattomilta yhteyshenkilöiltä.
Osa ominaisuuksista on jatkossakin saatavilla vain 13 vuotta täyttäneille. Esimerkiksi kanavat, sijainnin jakaminen, tarinat tai tekoäly eivät ole alle 13-vuotiaiden käytettävissä edes vanhemman hyväksynnällä.