Wagnerin suuri hautausmaa pantiin tasaiseksi: Tilalle tuli sorakenttä

Sosiaalisessa mediassa kiertää venäjänkielinen video, jossa Wagnerin paitaan sonnustautunut mies kävelee alueella, jossa sijaitsi ennen Wagner-joukkojen hautausmaa. Nyt hautausmaa on lanattu tasaiseksi sorakentäksi.

Wagnerin suurista hautausmaista on kerrottu julkisuudessa aiemminkin. Verkkouutiset on kertonut Wagnerin niistä aiemmin tässä ja tässä.

Videon mies sanoo olevansa Nikolaevin hautausmaalla. Samanniminen kaupunki sijaitsee Rostovin alueellä lähellä Venäjän ja Ukrainan rajaa.

– Kaikki on tuhottu. Mitä oikein teette, mies valittaa kuvaamallaan videolla, jonka War Translated-tili on tekstittänyt viestipalvelu X:ssä.

Miehen taustalla näkyy alueen parissa työskenteleviä työmiehiä.

– Tämä on rienausta. Ihmiset kuolivat Venäjän puolesta ja nyt veditte heidän hautansa mataliksi.

Videolla mies esittelee suurta kivistä muistomerkkiä, jonka edesmennyt Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin aiemmin kävi vihkimässä. Hautojen ristit ja seppeleet on kerätty isoihin kasoihin.

Mies esittelee ristejä, joissa on kuolinvuodeksi merkitty 2023.

– Kaikki Wagnerin seppeleet on viskottu kasaan. Ja täällä, missä töitä tehdään, oli paljon Wagner-sotilaiden hautoja. En ymmärrä, mitä he tekevät. Hautojen paikalla on nyt soraa, mies tilittää.