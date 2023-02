Wagnerin näytösyksiköt kunnostetaan tarkastajia varten – ”hunajaisia jokia, vaaleanpunaisia yksisarvisia”

Sotaa seuraavilla venäläisillä Telegram-kanavilla on valitettu toistuvasti, että Ukrainan rintamalla taistelevilla joukoilla on puutteelliset varusteet. Erityisesti liikekannallepanossa koottujen uusien joukkojen on väitetty kärsivän pulaa jopa kenttälapioista ja muista perustarvikkeista.

Wagner-palkkasotilasryhmään yhdistetty suosittu Grey Zone -kanava on jakanut julkaisun niin sanotuista näytösyksiköistä. Ne laitetaan kuntoon ennen asevoimien tarkastajien saapumista. Samalla suurin osa joukoista toimii huomattavasti karummissa olosuhteissa.

– Johtomme silmissä kaikki on hyvin. On hunajaisia jokia, kekseistä tehtyjä rantoja ja vaaleanpunaisia yksisarvisia. Panssarivaunumme viilettävät galaksin äärissä ja sotilaat murtautuvat helposti läpi kaikesta, ja vihollisemme vetää jo viimeistä henkäystään. Heille näytetään täydellinen kuva ja asioiden väitetään hoituvan sujuvasti kaikissa asehaaroissa, julkaisussa todetaan.

Kirjoittajan mukaan tämä koskee huoltoa, varusteita, vaatteita, yksiköiden yhteistoimintaa ja päätöksentekoa. Ongelmia lakaistaan maton alle, koska se edistää uraupseerien etenemismahdollisuuksia.

Asevoimien tarkastajien väitetään kiinnittävän vain vähän huomiota aseiden, ajoneuvojen ja muiden laitteiden kuntoon tai siihen, kuinka taistelukoulutusta järjestetään ja miten kokemusta siirretään uusille sotilaille.

Kirjoittaja hämmästelee, miksi tarkastajat katsovat vuodevaatteiden ja pyyhkeiden yhdenmukaisuutta ja keskittyvät kenkien puhtauteen jopa kenttäolosuhteissa. Huomiota kiinnitetään parranajoon, univormun tilaan ja ”asiakirjavuoreen, josta kukaan ei ymmärrä mitään”.

– Alaisilleen tarkastaja lähes vihjaa – tehkää kuten minä, ja kaikki järjestyy. Näin järjestelmämme toimii, julkaisussa arvostellaan.

Grey Zone -kanavan jakaman julkaisun kirjoittaja kertoo nähneensä itse tilanteen, jossa asevoimien johtoa tuotiin ”näytökselliseen, valmisteltuun yksikköön”, jonka kunnostamiseen käytettiin viikkoja.

– Ei ole mikään salaisuus, että työläisistä, insinööreistä ja opiskelijoista kootut yksiköt suorittavat kaikkein vaativimpia taistelutehtäviä raskain tappioin. Ja motivoituneet, hyvin valmistellut miehet viihdyttävät Moskovan yleisöä, kirjoittaja sanoo.