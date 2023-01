Wagner-sotilailla erikoinen laite – yhtiöllä osoite ja puhelinnumero myös Suomessa

Sosiaalisessa mediassa ja blogisivustoilla on kiertänyt kuva venäläisen palkka-armeija Wagnerin sotilaan kypärästä, jonka Ukrainan armeija löysi hiljattain Donbassin alueelta.

Kypärään on kiinnitetty erikoinen laite, jonka väitetään varoittavan sotilasta lähestyvästä droonista eli lennokista. Laserilmaisinlaitteen kerrotaan havaitsevan droonin jopa kolmen kilometrin etäisyydeltä. Tällaisia varusteita ei ole aiemmin havaittu Venäjän hyökkäysjoukoilla.

Asiantuntijoiden mukaan kyseessä on Spider-järjestelmä, joka voidaan kiinnittää kypärään tai jalustaan.

Laitteen alkuperä on epäselvä, mutta sitä on myyty ainakin Shinex Tech-yrityksen verkkokaupassa. Monet sotabloggaajat ovat huomanneet, että yhtiöllä on puhelinnumero ja osoite myös Suomessa.

Verkkokaupan sivut eivät toimi tällä hetkellä, mutta nettisivujen arkiston mukaan yrityksen etusivulla on ollut puhelinnumero Suomen maatunnuksella.

Sivuston yhteystiedoista käy ilmi, että verkkokaupalla on toimisto Tampereella. Samaan osoitteeseen linkittyy myös monia muita ulkoasultaan samalta näyttäviä verkkokauppoja, jotka myyvät niin ikään muun muassa droonien sieppauslaitteita, lämpökameroita, puhelimien kuuntelulaitteita ja muuta elektroniikkaa.

Spider-järjestelmän kuuluminen verkkokaupan katalogiin ei vielä vahvista sitä, että kyseinen yritys olisi sitä myynyt Wagner-joukoille esimerkiksi Suomesta käsin.

Virolainen asiantuntija Erik Markus Kannike kertoo virolaiselle Postimees -lehdelle, että verkkosivujen yhteystiedot voivat johtaa tietoisesti harhaan. Hänen mukaansa kyseessä on venäläistaustainen yritys.

– Shinex Tech on tosiaankin taitavasti piiloutunut sekä suomalaisten että tšekkiläisten oikeushenkilöiden, osoitteiden ja puhelinnumeroiden taakse.