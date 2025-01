”Mieheni murhattiin lastemme edessä” – Wagner-ryhmä tuhoaa afrikkalaiskyliä

Venäjän Afrikan joukot, jotka tunnetaan yhä vakiintuneella entisellä nimellään Wagner-ryhmä, on osallistunut siviilien tappamiseen ja karkottamiseen Keski-Afrikan tasavallassa. Asia käy ilmi SVT:n laajasta kartoituksesta. Wagner pyörittää tätä nykyä yhtä maan suurimmista kultakaivoksista, jonka tuotot voivat virrata Venäjän sotakassaan.

Pahamaineinen palkka-armeija, joka siirrettiin vuonna 2023 Venäjän puolustusministeriön alaisuuteen, on toiminut Keski-Afrikan tasavallassa vuodesta 2018. Vastineeksi sotilaallisesta avusta presidentti Faustin-Archange Touadéralle maan sisällissodassa, on Wagneriin yhdistetyille yhtiöille myönnetty maassa useita arvokkaita kaivosoikeuksia. Näistä merkittävin on Ndassiman kultakaivos, jonka arvioidaan voivan tuottaa jopa 62 tonnia kultaa vuodessa.

Wagner-ryhmää on jo aikaisemmin syytetty murhista, joukkokarkotuksista ja raiskauksista Ndassimassa ja muissa kaivosyhteisöissä. SVT:n mukaan Wagnerin rikokset ovat viime vuosina jatkuneet. Alueella asunut nainen kertoo venäläisten saapuneen hänen kotikyläänsä syyskuussa 2023, ja ilmoittaneen alueen kuuluvan nyt ”venäläisille ja presidentti Touadéralle”. Kun kyläläiset kieltäytyivät hylkäämästä kotejaan, avasivat venäläissotilaat tulen.

Satelliittikuvat paljastavat kahden kylän kadonneen alueella vain muutaman viikon sisällä syksyllä 2023.

– Mieheni murhattiin kylmäverisesti lastemme edessä. He ovat yhä traumatisoituneita. Kerroin kaupungin viranomaisille siitä miten meidät ajettiin Ndassimasta, mutta kukaan ei tehnyt mitään auttaakseen meitä, silminnäkijä kertoo.

Muutkin SVT:n haastattelemat lähteet kuvailevat venäläisten karkottaneen, kiduttaneen ja tappaneen alueen asukkaita. Asian vahvistaa myös Wagnerin rinnalla taistellut keskiafrikkalainen sotilas.

– Se, mitä olemme Wagnerin kanssa tehneet on kauheaa. Pidätämme ihmisiä tappaaksemme heidät myöhemmin, pidämme heitä lukkojen takkana kunnes he kuolevat. Murhaamme ihmisiä ja heitämme heidät jokeen. Velvollisuuteni on kertoa totuus. Tapan omia maanmiehiäni, sillä jos kieltäydyn, tappavat venäläiset minut.