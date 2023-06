Wagner-joukot 400 kilometrin päässä Moskovasta

Wagner-joukot ovat edenneet Lipetskin kaupungin alueelle, joka sijaitsee 400 kilometrin päässä Moskovasta.

Asiasta uutisoi BBC.

Lipetskin alueen kuvernööri Igor Artamonov sanoo Wagner-joukkojen liikuttavan kalustoa alueen halki kohti Moskovaa. Hänen mukaansa alueen viranomaiset pyrkivät takaamaan siviiliväestön turvallisuuden.

– Tilanne on hallinnassa, Artamonov sanoo.

Artamonov muistuttaa, että siviiliväestöä kehotetaan olemaan poistumatta kodeistaan ja välttämään matkustamista.

Sosiaalisessa mediassa leviävällä videolla näkyy Wagnerin ajoneuvoja etenemässä pohjoiseen kohti Moskovaa Lipetskin alueella.

The Wagnerites broke through the barriers on the way to Moscow. https://t.co/ys98bor3yG pic.twitter.com/pazOSU5xXK

— Michael Weiss (@michaeldweiss) June 24, 2023