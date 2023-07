Wagner-johtajan hotelliöistä leviää villejä väitteitä

Tutkivaan journalismiin erikoistunut venäjänkielinen The Insider on selvittänyt Jevgeni Prigozhinin yksityiselämää. Julkaisu on keskustellut peitenimellä ”Masha” esitellyn venäläisnaisen kanssa, joka myi neitsyytensä Prigozhinille 18-vuotiaana. Haastattelu oli järjestetty Venäjän seksityöntekijöiden liiton kautta.

Mashan mukaan Prigozhin uskoo neitsyiden pidentävän ”hänen nuoruuttaan”. Wagner-johtaja on pitänyt erittäin nuorten tyttöjen (”hieman yli 18-vuotiaiden”) tyttöjen haaremia Pietarin Solo Sokos-hotelleissa, joista suomalainen S-ryhmä ilmoitti luopuvansa 4. maaliskuuta 2022.

– Hän harrasti seksiä ilman kondomia, koska hän uskoo ruumiinnesteitä vaihtamalla saavansa energiaa. Hän tavallaan saa elinvoimaa heistä, sanoi liiton edustaja Insiderille.

Seksityöntekijöiden liiton edustajan mukaan naisille osoittautui kivuliaaksi Prigozhinin ”erittäin pieni” elin, jonka ihon alle oli asennettu metallisia palloja, joiden tulisi Prigozhinin mukaan parantaa suorituskykyä ja nautintoa.

– Se oli syksy 2019. Olin 18-vuotias ja asuin Pietarissa. Olin erittäin masentunut ja jouduin sairaalaan. Tuolloin tapasin toisen suunnilleen oman ikäiseni tytön, joka oli häädetty kotoaan ja oli rahan puutteessa. Hän kysyi minulta olisinko valmis myymään neitsyyteni 40 000 ruplalla [623 dollaria]. Hän saisi välityspalkkion. Olin, että ”okei, käy”, vaikka en itse rahaa juuri tarvinnut, kertoo ”Masha” julkaisulle.

Masha esiteltiin kahvilassa Nevan valtakadulla eli Nevski prospektilla Pietarissa Prigozhinin parittajalle, joka oli pitkä- ja tummatukkainen noin kolmikymppinen nainen.

– Hän sanoi, että minun tuli mennä klinikalle varmistamaan neitsyyteni. Minut lähetettiin valtakadun toisella puolella sijaitsevalle Sogaz-klinikalle. Vastaanottotiskillä minun tuli sanoa tunnussana ”naistenurheilu”, sanoo Masha.

Varmistuskäynnin jälkeen Masha lähetettiin Vasilinsaarella sijaitsevaan Solo Sokos-hotelliin.

– Vaikutti siltä, että siellä oli aina hänelle varattuna huone ja tyttöjä, joita eräät valvoivat. Siellä oli tyttöjä, ei neitsyitä, joille hän maksoi 5000 ruplaa [78 dollaria] seksistä. He juuri kertoivat minulle, että kyseessä oli Prigozhin, jota he eivät olleet nähneet tätä moneen päivään, kertoo Masha.

”Tytöt ovat kuin shampoopulloja”

Masha sanoo tunnistaneensa nimen itsenäisistä mediatutkimuksista. Hän oli lukenut Prigozhin trollitehtaasta Pietarissa ja tämän yksityisarmeijan toimista Venäjän puolesta ympäri maailmaa.

– Olin täysin shokissa, meinin hotellihuoneeseen ja odotan häntä. Hän aluksi koputti väärään oveen ja luuli, etten avaa. Hän oli vihainen.

Lopulta Prigozhin tajusi virheensä ja astui oikeasta ovesta sisään. Masha kertoo istuneensa sängynreunalla liikkumattomana.

– Kaikki kävi erittäin nopeasti. Hänellä on erittäin pieni penis, jossa on jonkinlaisia palloja ihon alla. Hän vain jätti setelikasan tuolille. Siinä oli 100 000 ruplaa. Minun tuli ottaa 40 000 itselleni ja 60 000 parittajalle.

Mashan mukaan Prigozhin ei ollut pitänyt hänen happamasta naamastaan ja oli kehottanut ”olemaan mukavampi”.

– Huolimatta järjettömästä persoonallisuudestani, neitsyyteni myyminen Prigozhinille oli hieman liian äärimmäistä. Joka tapauksessa, tunsin oloni erittäin masentuneeksi. Muistan vain ajatelleeni tuona päivänä, että en saa myöhästyä lääkärikäynniltäni psykiatrisessa sairaalassa

Insiderin mukaan Masha on yksi lukuisista naisista, jotka kävivät Prigozhinin luona Solo Sokos-hotelleissa. Prigozhinin alaiset pitivät yllä jatkuvaa ”varastoa”. Masha sanoo Prigozhinin kutsuneen neitsyitä ”shampooksi”, koska nämä ovat kuin kertakäyttöisiä hotellishampoopulloja, jotka vain ”avataan ja heitetään pois”.