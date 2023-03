Wagner-johtaja arvioi: Vastaisku alkaa muutaman viikon kuluessa

Venäjän Wagner-palkkasotilaita johtava Jevgeni Prigozhin on valittanut toistuvasti joukkojensa vaikeista olosuhteista Donetskissa sijaitsevan Bahmutin kaupungin ympäristössä.

Prigozhinin mukaan Venäjän puolustusministeriön ”hirviömäinen byrokratia” ja puutteelliset ammustoimitukset häiritsevät etenemistä alueella. Wagner-johtaja on riidellyt näkyvästi maansa sotilasjohdon kanssa jo kuukausien ajan.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan alkaa näyttää siltä, etteivät venäläisjoukot pysty saartamaan Bahmutin kaupunkia. Rynnäköt ovat pysähtyneet kovin tappioin ukrainalaisten ankaraan vastarintaan.

Jevgeni Prigozhin kuvailee tuoreella ääniviestillään kuluvan vuoden näkymiä ”sumuisiksi”. Hän ennakoi Ukrainan aloittavan mittavan vastahyökkäyksen ehkä jo muutaman viikon kuluessa.

– Meidän on keskityttävä yhteen asiaan, voittamiseen. Rintamalinjasta on pidettävä kiinni. Meidän on katsottava eteenpäin ja unohdettava kaikki erimielisyydet ja vihanpidot, Prigozhin sanoo.

Wagner-johtaja väittää juonittelun ja Venäjän johdon sisäisten konfliktien häirinneen sotatoimia. Jevgeni Prigozhin kehottaa Venäjän asevoimia varautumaan tuleviin vastahyökkäyksiin ja niiden torjumiseen.

– Uskon, että meillä on pari viikkoa aikaa valmistautua niihin. Ja jos emme tee näin, niin myöhemmin tulee olemaan liian myöhäistä ”juoda Borjomia”, kuten sanotaan, Prigozhin toteaa viitaten terveellisenä pidettyyn georgialaiseen kivennäisveteen.

In the new audio message, answering the question about the perspectives of this year, Prigozhin says they are "foggy" and that Russians have a couple of weeks to prepare for the Ukrainian strikes, otherwise it will be too late to "drink Borjomi" (which is a popular Russian saying… https://t.co/4IIALV7bjW pic.twitter.com/vzeEsTy7D5

— Dmitri (@wartranslated) March 19, 2023