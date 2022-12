Vuosi vaihtuu poikkeuksellisessa säässä, sillä Forecan ennusteen mukaan etenkin maan itä- ja pohjoisosissa päivän ylin lämpötila voi paikoitellen olla jopa yli viisi astetta tavallista korkeampi.

– Näillä alueilla on yleensä jo pakkasta vuorokauden ympäri, ja tänä vuonna uudenvuodenaattona paikoin Etelä-Lapissa asti lämpötila voi käväistä 0–2 asteessa nollan yläpuolelle. Keski- ja Pohjois-Lapissa pakkasta on samoihin aikoihin 0–10 astetta, Forecan meteorologi Anna Latvala kirjoittaa blogissa.

Tavallisesti vuodenvaihteessa suurimmassa osassa maata on pakkasta ja vähintään hetkellisesti myös lumipeite. Latvala muistuttaa, että vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Vuosi 2022 vaihtuu vuodeksi 2023 joka tapauksessa keskivertoa lauhemmassa säässä.

– Ero tavalliseen on suuri esimerkiksi Nurmeksessa, jossa tavallinen vuorokauden ylin lämpötila on vuodenvaihteessa vajaat neljä pakkasastetta ja alin noin kymmenen pakkasastetta. Tänä vuonna lämpötila kohonnee hetkellisesti 2–5 plusasteeseen, Latvala kertoo.

Lauantaina varsinkin Ahvenanmaalla ja lounaassa voidaan yltää jopa kuuteen plusasteeseen, kun ajankohdan tyypillinen ylin lämpötila on parin plusasteen tienoilla.

Useimmilla havaintoasemilla lumi on pysynyt tänä talvena maassa jo pitkään, mutta varsinainen pysyvän lumen kausi on selvillä vasta talven päätyttyä. Latvalan mukaan lähipäivinä on tulossa sekä lisää lunta että myös lauhaa ilmaa vesisateineen, joten lumitilanne muuttuu vielä ennen uuttavuotta.

– Epävarmuutta uudenvuodenpäivän ennusteeseen tuovat kuitenkin etelärannikkoa lännestä alkaen viistävät sateet: niiden eteläisempi mahdollinen reitti pitäisi Suomen sään viileänä, mutta pohjoisempi reitti maan etelä- ja keskiosan yli toisi lauhempaa ja sateista säätä, Latvala kertoo.