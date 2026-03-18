Vuoroasuvalle lapselle vaaditaan oikeutta kahteen osoitteeseen

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on jättänyt kirjallisen kysymyksen vuoroasumisen haasteiden korjaamisesta. Siinä kysytään, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta vuoroasuvalla lapsella olisi mahdollisuus kahteen viralliseen osoitteeseen.

Vanhempien ero koskettaa Suomessa vuosittain arviolta 20 000 lasta. Vaikka ero on juridisesti kahden aikuisen asia, sen vaikutukset ulottuvat syvälle lasten arkeen ja hyvinvointiin, kysymyksessä todetaan.

Yhä useampi eroperheiden lapsi asuu vuorotellen kahdessa kodissa, joko saman tai kahden eri kunnan alueella. Vuoroasumisen piirissä on jo jopa 30 prosenttia eroperheiden lapsista.

Suomessa lapsella voi kuitenkin olla vain yksi virallinen kotiosoite. Tämä vaikuttaa suoraan lapsen ja perheen saamiin etuuksiin ja palveluihin, kuten lapsilisään, asumistukeen ja koulukuljetuksiin. Vaikka lapsi asuisi tosiasiallisesti tasapuolisesti molemmissa kodeissa, palvelut määräytyvät vain virallisen osoitteen perusteella.

Käytännössä tämä johtaa eriarvoisuuteen: vain toinen vanhempi saa etuudet, ja koulukuljetus järjestetään vain yhdestä/ toisesta kodista.

– Vertailun vuoksi Virossa lapsella on niin ikään yksi virallinen osoite, mutta kuntaan voidaan ilmoittaa vuoroasuvan lapsen lisäosoite, todetaan kirjallisen kysymyksen perusteluissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan kuljetusetuuden myöntäminen vuoroasumistilanteissa molempiin koteihin on harvinaista. Valtaosassa kuntia kuljetuksia ei korvata kunnan sisällä eikä toisen kunnan alueelle. Kunnat itse arvioivat, että kuljetusetuuden tarjoaminen kahteen kotiin vuoroasumisen perusteella tulisi turvata lainsäädännöllä.

Kilpi toteaa, että kahden osoitteen mahdollistaminen olisikin tärkeä askel vuoroasuvien lasten yhdenvertaisuuden vahvistamisessa. Se tunnustaisi molemmat kodit virallisesti ja tukisi lapsen suhdetta kumpaankin vanhempaan. Lisäksi se mahdollistaisi palvelujen ja etuuksien myöntämisen molempiin koteihin sekä helpottaisi kuntien ja viranomaisten toimintaa vuoroasuvien lasten asioissa.

Kirjallisen kysymyksen on Kilven lisäksi allekirjoittanut viisi kokoomusedustajaa sekä SDP:n Johan Kvarnström sekä keskustan Vesa Kallio.