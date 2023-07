Vuodettu muistio varoittaa Kremliä ”isänmaallisesta Maidanista”

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen on nostanut esille Telegramissa VChK-OGPU-kanavalle vuodetun muistion, jossa kehotetaan Venäjään hallintoa hillitsemään hurraa- eli venäläisittäin uraa-isänmaallisia.

Muistion on on kirjoittanut duuman edustaja Mihail Deljaginin mukaan toinen duuman edustaja, poliittinen strategikko Oleg Matveitšev.

Kanavan mukaan muistio lähetettiin Venäjän presidentinhallinnolle juuri ennen Wagnerin juhannuskapinaa. Siinä ehdotetaan, että ”repression kohdistamista heihin, jotka ovat hulluja tai kyvyttömiä neuvottelemaan”.

Muistio varoittaa, että Igor Girkinin (myös ”Igor Strelkov”) ympärille on kehittymässä ”asetaitoisten miliisi”. Wagnerin kapinan jälkeen hallinto ei halunnut ottaa riskejä ja määräsi Girkinin pidätettäväksi.

Owenin mukaan repressio saattaa kohdistua Girkinin lisäksi muihin, koska muistiossa mainitaan muitakin henkilöitä, jotka tulee ”taivuttaa olemaan lietsomatta kriittistä hysteriaa”.

”Hysterian lietsojina” mainitaan Jevgeni Prigozhinin lisäksi duuman puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov ja duuman jäsen, entinen eteläisen sotilaspiirin komentaja Andrei Gurulev, venäläisten puolelle siirtynyt entinen Ukrainan venäläismielinen kansanedustaja Oleg Tsarjov ja RT:n (entinen Russia Today) johtaja Margarita Simonjan. Lisäksi mainitaan duuman edustaja Mihail Deljagin, jonka on syytetty povaavan ruplan arvonmenetystä, sekä yksi Venäjän tärkeimmistä televisiopropagandisteista Vladimir Solovjov.

Muistiossa mainitaan ”hurraa-isänmaallisuuden tuottavan vaaroja Venäjän federaation informaatiotilassa”. Sen mukaan ”vallitseva tilanne on äärimmäisen epätoivottava ja on taipuvainen suosimaan meidän geopoliittista vastustajaamme”. ”Venäjän viholliset” ovat ”laskeneet sen varaan, että hurraa-isänmaalliset epävakauttavat Venäjää”.

– Viholliset eivät voi enää luottaa muihin väestönosiin. Liberaalit ja hipsterit on demoralisoitu ja suurimmalta osin jättäneet Venäjän eivätkä voi enää esittää merkittävää roolia, kirjoitetaan muistiossa.

Muistion mukaan liberaalien vastustamisesta ei ole enää hyötyä.

– Kansaa ohjataan heitä vastaan, vaikka liberaalit eivät muodosta enää minkäänlaista uhkaa. He ovat kyvyttömiä saamaan muutamia satoja ihmisiä kaduille.

Muistiossa suositellaankin Kremliä ”lopettamaan näiden ahdistelu ja sosiaalisen eripuran lietsominen” ja ”jättämään rauhaan liberaalit ja ne, jotka ovat jääneet omilleen”. Hallinnon ongelmien takia kommunistit ja vasemmistolaiset ovat tyytyväisinä ”valmiita hieromaan käsiään”, mutta tällä hetkellä ”he eivät ole erityisen vaarallisia alhaisen kannatuksensa takia”.

Sen sijaan isänmaalliset ryhmät muodostavat ongelman.

– Isänmaalliset julkiset hahmot saattavat vaikuttaa valtion suojelun ja yleisen järjestyksen kannalla olevilta, mutta tosiasiassa he levittävät niin sanotta ”erikoissotapropagandaa”.

Muistion mukaan valtionmedian ”viralliset patriootit työskentelevät valtiolle ilmaiseksi ’hyödyllisinä idiootteina'”.

– Esimerkiksi ohjelma ”Ilta Vladimir Solovjovin kanssa” on käytännössä viranomaisiin kohdistuvaa joukkoraiskausta. Puhujat potkivat koko ajan viranomaisia heidän erilaisista epäonnistumisistaan.

Muistio huomauttaa, että ”ääripatriootit” ovat huolestuneina arvostelleet sotatoimien ongelmia, univormujen ja lääkintävarusteiden puuttumista, Venäjän raja-alueiden pommituksia ja liikekannallepanon ongelmia.

Kaiken maailman totuudentorvet muodostavat ongelman nykyisen hallinnon pysymisen kannalta.

– Suuri määrä meidän virallisen mediamme lähettämiä sotakirjeenvaihtajia, joiden tulisi oletettavasti olla johtonsa ja päätöimittajansa alaisuudessa, ei tulisi julkaista kaiken maailman roskaa Telegram-kanavillaan, harmitellaan muistiossa.

Muistiossa epäillään ääri-isänmaallistenkin taustalla olevan epävakauttamaan pyrkivät ”läntiset isännät”.

– [Läntiset isännät] yrittävät tässä vaiheessa takoa kansan päähän, että [Venäjällä] on suuri määrä ongelmia ja pettureita, jotka nämä ongelmat aiheuttavat.

”Ääripatriootit” ovat luoneet ”käsityksen Vladimir Putinia ympäröivästä viidennestä kolonnasta, joka aiheuttaa ongelmat ja estää oikean tiedon sekä todellisten patrioottien pääsyn Putinin puheille”. Muistiossa ennustetaan luottamuksen rapautuvan hallinnossa.

– Kun luottamus valtajärjestelmään menetetään, he antavat viimeisen iskunsa presidentille, ja julistavat, että ”kala mätänee päästään” valmistellen näin Putinin syrjäyttämistä, varoittelee muistio.

Muistion mukaan isku saattaa ajoittua maaliskuun 2024 presidentinvaaliin, jolloin se voi tulla ”Naton ja Ukrainan informaatiojoukoilta”. Ukrainalaisen propagandan väitetään olevan aiempaa jalostuneempaa ja juuri venäläisille suunnattua.

– [Lopulta] yleisö on kyllästynyt negatiivisten uutisten ja epäonnistumisten virtaan ja tulee vakuuttuneeksi siitä, että ”viiden kolonna” ja valtion viholliset johtavat presidenttiämme.

– Tällöin kansalle voidaan väittää, että Putinin johtajuus ei ole toivottavaa, tämä on kyvytön saavuttamaan voittoja tai johtamaan armeijaa sekä ajanut maan umpikujaan että riitautunut kansainvälisen yhteisön kanssa ja niin edelleen.

Muistion mukaan puheet siitä, ”kuinka totuus tulee kertoa” tulisi jättää voiton jälkeiselle ajalle. ”Hysterian lietsojat” tulee pistää aisoihin.

– Meidän tulee selittää heille tiukasti, että he työskentelevät selvästi vihollistemme hyväksi, kuten haltuumme saavat asiakirjat osoittavat. Meidän tulee antaa heille selvät ohjeet siitä, että hysteerisen toiminnan tulee vähentyä eikä populismiin tule sortua.

Muistiossa ehdotetaan keskustelua eri propagandatoimijoiden ja hallintoa lähellä olevan Izborskin klubin ideologien kanssa.

– Meidän tulee pitää laaja korkean tason tapaaminen, jossa vaaditaan paineen vähentämistä, termostaattia tulee säätää pienemmälle lämpötilan laskemiseksi.

Girkinin lisäksi tulisi pidättää myös muita upseereja, jotka ovat yhteistyökyvyttömiä.

– He näkevät itsensä jo tulevaisuuden isänmaallisen Maidanin asejoukkona. He ovat jo tehneet enemmän kuin vain arvostelleet Putinia, jota he pitävät valtion vihollisena ja voiton esteenä, he näkevät Putinin oligarkkien suojattina, varkaana ja niin edelleen.

– He näkevät [Putinin] valtion ykköspahana. He eivät usko hyvään tsaariin ja huonoihin pajareihin, koska heille kaikki tsaarit ja pajarit ovat pahoja. He ovat valmiita syrjäyttämään hänet ja tarvitsevat siihen aseet.

Nämä upseerit ja Venäjän sosiaalisessa mediassa ajavat sotamenestystä arvostelevat ”ääripatriootit” toimivat muistion mukaan ”päätienä, jonka kautta amerikkalaiset leikittelevät maallamme”.

– Meidän tulee antaa heille jonkinlainen varoitus. Leimata heidän ulkomaalaisiksi agenteiksi, jotta kansa ymmärtää heidän olevan kyseenalaista ja epäluotettavia. Sitten he pelästyvät ja alkavat käyttäytyä.

