Vuodettu kirje: Hyökkääjän sotilailla ei ole perustarvikkeita

Vuodettu kirje paljastaa, että venäläiset joukot kärsivät perustarvikkeiden puutteesta Ukrainassa.

Uutissivusto Nextan julkaiseman kirjeen on venäläisen Novosibirskin pormestari Anatoly Loktaylle lähettänyt 41. armeijakunnan virkaatekevä komentaja, eversti Oleg Korotkevich.

Kesäkuun 14. päivä päivätyssä kirjeessä Korotkevich pyytää pormestaria auttamaan humanitaarisen avun keräämisessä venäläisille sotilaille. Kirjeen mukaan joukoilla on pulaa muun muassa alusvaatteista, vessapaperista, shampoosta ja saippuasta.

Venäläisten joukkojen heikoista elinoloista on uutisoitu myös aikaisemmin sodan aikana. Tiedustelutiedoissa onkin usein arvioitu joukkojen taistelutahdon olevan heikko.

Colonel Oleg Korotkevich, acting commander of the 41st Army, asks mayor of #Novosibirsk Anatoly Loktay to help collect humanitarian aid for #Russian soldiers in #Ukraine.

It turns out that the "superpower" cannot provide its army with underwear and toilet paper on its own. pic.twitter.com/NZvqHi02W1

— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2022