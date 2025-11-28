Vuoden tullikoira Rico on pysäyttänyt rajalle yli 8600 kiloa kiellettyä ruokaa

Vuoden tullikoirana palkitaan elintarvikkeiden etsintään erikoistunut labradorinnoutaja Rico.

Tulli kertoo tiedotteessa, että 6,5-vuotias Rico työskentelee ohjaajansa, tullitarkastaja Kimmo Lindénin kanssa matkustajavalvonnassa Helsinki-Vantaan lentokentällä. Siellä Ricon tehtävä on etsiä kiellettyjä elintarvikkeita esimerkiksi matkalaukkuhihnoille saapuvista matkatavaroista.

Rico aloitti työskentelynsä ruokakoirana keväällä 2020 ja on siitä lähtien löytänyt yhteensä yli 8 600 kiloa eläinperäisiä elintarvikkeita.

– Ricon työ on ollut merkittävässä roolissa valvoessamme kiellettyjen eläinperäisten elintarvikkeiden matkustajatuontia. Valvonnan tavoitteena on pyrkiä estämään eläintautien leviämistä, ja tässä ruokakoirien tarkka työskentely on osoittautunut erittäin toimivaksi, kertoo Tullin valvontajohtaja Kari Marjamäki.

Ricon erikoisempiin löytöihin kuuluvat esimerkiksi kamelin, pingviinin, delfiinin ja kamerunilaisen piikkisian liha. Elintarvikelöydösten sivutuotteena on lisäksi paljastunut muun muassa alkoholia ja lääkerikoksia sekä savukkeita, joiden veroseuraamukset ovat olleet kymmeniä tuhansia euroja.

Rico on Lindénin ensimmäinen tullikoira. Hänellä itsellään on takanaan pitkä tulliura, jonka aikana kokemusta matkustaja- ja tavaravirtojen valvonnasta on karttunut niin satamasta kuin lentokentältä.

Ruokakoira Rico ja hänen ohjaajansa, tullitarkastaja Kimmo Lindén. Kuva: Jukka Pätynen / Koirakuvat.fi

Koiratyöpariaan Lindén kuvailee rauhalliseksi.

– Rico työskentelee eleettömästi ja turhia hötkyilemättä. Kun hommat on hoidettu ja saadaan palkkalelu suuhun, sitä esitellään ylpeänä. Se ei jää keneltäkään lentokentällä huomaamatta, Lindén kertoo. Rico on kentällä tunnettu ja pidetty työkaveri.

Ricon perheeseen kuuluu myös tällä hetkellä tullikoiraksi opiskeleva Noogie. Uusi koirakokelas saa harjoitella tulevaa työtään varten todellisen konkarin jalanjäljissä. Noogien on tarkoitus aloittaa ruokakoiran työt vuoden 2026 aikana.

Tärkeä tehtävä

Tullin mukaan ruokakoirilla on tärkeä rooli eläintautien leviämisen estämisessä.

Afrikkalainen sikarutto voi esimerkiksi levitä maasta toiseen matkailijoiden kuljettamien lihatuotteiden mukana. Tauti ei tartu ihmiseen, mutta se aiheuttaa suuren uhan eläinten hyvinvoinnille, Suomen sikataloudelle ja elintarvikeviennille.

Poimintoja videosisällöistämme

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole toistaiseksi tavattu Suomessa, mutta sitä esiintyy monissa maissa myös Suomen lähialueilla, kuten Virossa. Sen lisäksi, että liha- ja maitotuotteiden matkustajatuonti EU:n ulkopuolelta on kielletty, on useissa EU-maissa rajoitusalueita, joilta sian- ja villisianlihaa sisältäviä tuotteita saa tuoda vain hyvin rajoitetusti.

Suomen Kennelliitto palkitsee vuoden virkakoirat Koiramessuilla 6.12.2025.

LUE MYÖS:

Hero pelasti usean poliisin hengen – he ovat vuoden virkakoirat