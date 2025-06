Vuoden lämpöennätys lyötiin rikki

Tänään on ollut kuluvan vuoden lämpimin päivä, kertoo Foreca.

Vuoden ensimmäinen hellepäivä mitattiin jo eilen lauantaina lämpötilan kivutessa hieman yli 25 celsiusasteen, mutta tänään lauantaina eri puolilla Suomea on päästy nauttimaan tätäkin lämpimämmistä keleistä.

26 asteen raja ylitettiin keskipäivän jälkeen Karvialla Alkkian havaintoasemalla sekä Ilmajoella Seinäjoen lentoasemalla. Vajaa tuntia myöhemmin lyötiin rikki 27 asteen raja.

Kello 15 mennessä elohopea oli kohonnut Jämsän Hallissa 28 asteeseen. Jyväskylän lentoasemalla ja Alkkiassa jäätiin taas 27,9 asteeseen.

Laajalti 27-28 asteen helteistä ei kuitenkaan ole päästy kuitenkaan nauttimaan, vaan yleisesti lämpötila on pyörinyt maan etelä- ja keskiosien sisämaassa 22–26 asteen paikkeilla. Pohjoisemmassa on tätäkin viileämpää, ja Pohjois-Lapissa on jouduttu palelemaan 10 asteen tienoilla.

Kovin kauaa hellekeleistä ei päästä nauttimaan muuallakaan Suomessa, sillä alkavasta viikosta povataan viileämpää ja epävakaisempaa.