VS: Johtajien palkkoihin käytetty rahamäärä kuusinkertaistui sote-uudistuksen myötä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen menot kohoavat tänä vuonna arvion mukaan yli miljardiin euroon. Asiasta kertoo Vantaan Sanomat.

Keskeinen taustatekijä kulujen kasvamisessa on johtajien kasvanut määrä. Vantaan sote-palveluissa työskenteli viime vuonna johtaja-nimikkeellä viisi henkilöä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella johtaja-tittelillä olevia henkilöitä on yhteensä 23. Esihenkilöasemassa olevia on noin 320.

VS:n selvityksen mukaan hyvinvointialueella johtajien ansiotaso on parempi kuin aiemmin kunnallisella tasolla. Vantaalla johtajat tienasivat viime vuonna 7 371,05 euroa, johon oli mahdollista saada kahdeksan prosentin työkokemuslisä. Talous- ja hallintojohtajan palkkataso oli kaikkine lisineen noin 6 300 euroa.

Hyvinvointialueella johtajien kokonaispalkka on 9 900 euroa ja lisäksi heillä on mahdollisuus autoetuun.

Johtajien määrä kasvaneine palkkoineen tarkoittaa, että hyvinvointialueella johtajille maksetaan yhteensä noin 227 000 euroa kuukaudessa.

Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa johtajien palkkoihin kului yhteensä noin 36 000 euroa kuukaudessa, joka on noin kuusi kertaa pienempi kuin hyvinvointialueella johtajille kuukausittain maksettu summa.

Johtajien palkkojen yhteenlasketuissa summissa ei ole mukana hyvinvointialuejohtajan palkkaa, joka on 15 500 euroa kuukaudessa.

Sote-palveluiden järjestäminen siirtyi kunnilta hyvinvointialueille tämän vuoden alussa. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut vuonna 2022 olivat 831,6 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueen talousjohtaja Hanna Heinikainen huomauttaa VS:lle, että luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia esimerkiksi siksi, että hyvinvointialueen vastuulle siirtyi myös Keravan kaupungin ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelut.