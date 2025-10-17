VR parantaa junien nettiyhteyttä erikoisella keinolla

VR aloittaa kaukojunien ikkunoiden laseroinnin parantaakseen puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa. Laseroinnissa operoidaan noin 10 000 VR:n kaukojunien ikkunaa.

Matkapuhelimen kuuluvuutta junassa haittaa junarungon radiosignaalien heikko läpäisevyys sekä nopea vauhti tukiasemien ohi.

Nyt tehtävällä ikkunoiden laseroinnilla ikkunoihin poltetaan kuviointi, joilla edistetään tukiasemien signaalin läpäisyä junaan ja siten parannetaan puhelujen äänen ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa. Laseroinnilla korvataan junissa tällä hetkellä olevat toistimet.

– Laserointi parantaa puheluiden ja mobiilidatan kuuluvuutta junissa vähentämällä ikkunalasin aiheuttamaa signaalin vaimenemista. Tämä tarkoittaa, että radiosignaalit pääsevät paremmin junan sisälle. On kuitenkin tärkeää huomata, että laserointi ei kuitenkaan auta alueilla, joilla signaalia ei ole tai tukiasemien kapasiteetti on riittämätön. Ilman teleoperaattoreiden signaalia emme pysty tarjoamaan yhteyksiä junassa, sanoo tiedotteessa hankejohtaja Jonas Eriksson VR:ltä.

Rataverkolla sijaitsevien katvealueiden poistaminen edellyttää edelleen teleoperaattoreiden markkinaehtoisia investointeja tukiasemiin ja kapasiteettiin.

Laserointityön toteuttajaksi on kilpailutuksessa valittu lasinvalmistaja AGC Glass Europe, joka valikoitui kilpailutuksessa osaamisensa ja laajan kokemuksena perusteella. AGC Glass Europella on kokemusta vastaavasta koko kaluston ikkunoiden laseroinnista.

Tuotantovauhti on noin 5 000 ikkunaa vuodessa, joten hankkeen kesto on noin kaksi vuotta. Käytännössä se tarkoittaa, että päivässä ehditään laseroida yhden junavaunun ikkunat.

-Toimivat verkkoyhteydet junassa ovat matkustuskokemuksen kannalta merkittävä tekijä. Asiakkaamme haluavat hyödyntää matka-ajan esimerkiksi työntekoon tai käyttää nettiä viihtymiseen. Jotta saamme pidettyä kaiken tarvittavan kaluston liikenteessä, laserointi tehdään junavaunujen huoltojen yhteydessä. Ensimmäiset laseroidut vaunut ovat liikenteessä jo tämän vuoden lopulla, Jonas Eriksson kertoo.

Laseroinnin jälkeen VR on tehnyt junakuuluvuuden parantamiseksi kaikki mahdolliset toimenpiteet, joista yhtiö voi oman toimintansa puitteissa päättää.

Aiemmin VR on uusinut viidellä miljoonalla eurolla kaikkien kaukojunien langattoman sisäverkon ja wifi-laitteet, minkä myötä VR-wifi tuo käyttäjälleen noin viisi kertaa aiempaa nopeamman nettiyhteyden.