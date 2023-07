Volodymyr Zelenskyi vieraili Käärmesaarella – “merkki Venäjän laivaston pelosta”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vieraillut Käärmesaarella Mustallamerellä. Presidentti toteutti vierailun maan puolustustaistelun 500. päivän vuoksi.

Saari sijaitsee noin 35 kilometrin päässä Ukrainan rannikosta. Se nousi yhdeksi Ukrainan puolustussodan symboleista sodan ensimmäisenä päivänä, kun Venäjä valtasi saaren.

Venäjän sotalaiva vaati puolustajia antautumaan, johon puolustajat vastasivat ytimekkäästi: ”Venäjän sotalaiva, vedä käteen”.

Ukraina vapautti saaren lopulta 30. kesäkuuta 2022.

– Olen kiitollinen kaikille, jotka taistelivat täällä miehittäjiä vastaan. Kunnioitamme niiden sankareiden muistoa, jotka antoivat henkensä tässä taistelussa, Zelenskyi kirjoittaa Twitterissä julkaisemansa videon saatteena.

– Se oli yksi tärkeimmistä tämän sodan aikana.

Videolla Zelenskyi laskee saarella sijaitsevalle muistomerkille kukkia kirkkaan päivänvalon aikana. St. Andrewsin yliopiston strategian professori, sotatieteilijä Phillips O’Brien toteaa Twitterissä, että Zelenskyin rohkea toiminta on isku Venäjän sotavoimien kasvoille.

– Tämä on merkki siitä, kuinka peloissaan Venäjän laivasto on, hän kirjoittaa.

– Todellinen isku Venäjän kasvoille.

