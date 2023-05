Volodymyr Zelenskyi tuli vierailulle Suomeen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi saapui viralliselle vierailulle Suomeen tänään keskiviikkona 3. toukokuuta 2023 tasavallan presidentti Sauli Niinistön kutsusta. Tasavallan presidentin kanslia tiedotti asiasta keskiviikkona hieman ennen puoltapäivää.

Tapauksesta kerrottiin julkisuuteen vain lyhyellä varoitusajalla. Kyseessä on tiettävästi Zelenskyin ensimmäinen vierailu Suomessa.

Presidenttien virallisissa keskusteluissa esillä ovat muun muassa Ukrainan puolustustaistelu ja Suomen tuki Ukrainalle, maiden kahdenväliset suhteet sekä globaali geopoliittinen tilanne.

Keskustelujen päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.

Virallisen vierailun työlounaalle osallistuvat myös toimitusministeristön pääministeri Sanna Marin (sd.) ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.). Lisäksi presidentti Zelenskyin ohjelmassa on tapaaminen eduskunnan puhemies Petteri Orpon (kok.) kanssa.

Iltapäivällä presidentti Niinistö isännöi Pohjoismaat-Ukraina-huippukokouksen, johon osallistuvat presidentti Niinistön ja presidentti Zelenskyin lisäksi Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson, Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir.

Pohjoismaiden pääministereillä on myös omat kahdenväliset tapaamiset presidentti Zelenskyin kanssa.

Vierailu aiheuttaa myös poikkeusjärjestelyjä liikennejärjestelyihin Helsingin ydinkeskustassa. Liikenne presidentinlinnan edustalla olevalla Pohjois-Esplanadilla on suljettu kokonaan.

I am grateful to the true friends of Ukraine @niinisto, @MarinSanna and the entire Finnish government for the largest military aid package announced today, including much-needed heavy weapons and ammunition. We are also waiting for important news following Ramstein.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2023