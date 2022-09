Volodymyr Zelenskyi: Sodan laajeneminen on energiakriisiä suurempi uhka

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo brittilehti The Timesin haastattelussa, ettei ole varma ymmärtävätkö Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz täysin Vladimir Putinin luomaa uhkaa.

– Minut täytyy uskoa ja luottaa heidän ymmärrykseensä. Tiedän varmaksi, että heidän suhteensa Ukrainaan on muuttunut presidenttikauteni alusta lähtien. Uskon, että he tukevat meitä enemmän kuin silloin, Zelenskyi toteaa.

Vertailuun hän nostaa Britannian, jonka rajojen sisällä Venäjä on toteuttanut operaatioitaan, kuten Sergei Skripalin ja Aleksander Litvinenkon myrkytykset. Tästä syystä Venäjän uhka on ollut maassa luontevampi ymmärtää.

Scholzin ja Macronin vakuutteluista huolimatta presidentti on huolissaan uusien tukipaketien aikataulusta. Hän kertoo brittilehdelle, ettei maalla ole tarpeeksi aseita ja tukea saavuttaakseen strategisen voiton Venäjän miehityksestä.

Zelenskyin mukaan Euroopan johtajien ei tule enää odottaa todisteita oikeudenkäynneistä tai vahvistetuista kuolemista taistelukentillä.

– Meidän täytyy ratkaista tämä kaikki nyt. Tiedämme, että täällä on miehitysjoukkoja. He eivät peittele sitä, että ovat miehittäjiä, presidentti kertoo.

– Kyllä, tiedämme, että Venäjää vastaan asettumisesta tulee kivuliasta. Jos ei ole valmis menettämään jotain, tulee kohtaamaan myöhemmin vielä suuremmat riskit.

Zelenskyin mukaan Putin seuraa Adolf Hitlerin jalanjälkiä. Hän varoittaa sodan laajenemisesta maailmanlaajuiseksi, mikäli Venäjän annetaan voittaa Ukrainassa. Hänen mukaansa tämä on paljon lyhytkestoista energiakriisiä suurempi uhka.

– Valko-Venäjältä he käyttävät samoja reittejä ja keinoja kuin Natsi-Saksa. Ne Euroopan johtajat, jotka saattavat ajatella ettei Venäjä pommittaisi heidän maitaan, lohduttaako tämä heitä? Kukaan ei voi sanoa, että niin ei tapahdu. Kymmenen vuotta sitten kukaan ei olisi sanonut, että Venäjä tulee kiduttamaan ihmisiä ja raiskaamaan naisia. Se on mahdotonta ajatella tai kuvitella. Mutta nyt se on todellista, Zelenskyi toteaa.

– Tulevaisuuteen ei pidä luottaa. Ongelmiin pitää puuttua nyt.