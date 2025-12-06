Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / SARAH MEYSSONNIER

Volodymyr Zelenskyi onnittelee Suomea

  • Julkaistu 06.12.2025 | 14:55
  • Päivitetty 06.12.2025 | 17:15
  • itsenäisyyspäivä
Ukrainan presidentti kuvailee suomalaisia vahvaksi kansakunnaksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Suomea itsenäisyyspäivän johdosta lauantaina. Presidentti osoitti onnittelunsa Tasavallan presidentti Alexander Stubbille sekä koko Suomen kansalle.

– Suomalaiset ovat vahva kansakunta joka ylpeästi puolusti itsenäisyyttään, vaalii siitä ja auttaa muita taistelemaan vapautensa puolesta, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

– Herra presidentti, olen kiitollinen lähes päivittäisestä yhteydenpidostamme ja viisaista neuvoistanne. Ukraina on yhtä lailla kiitollinen Suomelle sen horjumattomasta tuesta.

Zelenskyi päätti viestinsä toivottamalla suomeksi hyvää itsenäisyyspäivää.

Useat kansainväliset tahot ovat huomioineet Suomen itsenäisyyspäivänä. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio luonnehti lausunnossaan Suomea uskolliseksi kumppaniksi ja mallikelpoiseksi Nato-liittolaiseksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)