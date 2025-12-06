Volodymyr Zelenskyi onnittelee Suomea

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi onnitteli Suomea itsenäisyyspäivän johdosta lauantaina. Presidentti osoitti onnittelunsa Tasavallan presidentti Alexander Stubbille sekä koko Suomen kansalle.
– Suomalaiset ovat vahva kansakunta joka ylpeästi puolusti itsenäisyyttään, vaalii siitä ja auttaa muita taistelemaan vapautensa puolesta, Zelenskyi kirjoitti viestipalvelu X:ssä.
– Herra presidentti, olen kiitollinen lähes päivittäisestä yhteydenpidostamme ja viisaista neuvoistanne. Ukraina on yhtä lailla kiitollinen Suomelle sen horjumattomasta tuesta.
Zelenskyi päätti viestinsä toivottamalla suomeksi hyvää itsenäisyyspäivää.
Useat kansainväliset tahot ovat huomioineet Suomen itsenäisyyspäivänä. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio luonnehti lausunnossaan Suomea uskolliseksi kumppaniksi ja mallikelpoiseksi Nato-liittolaiseksi.
