Volodymyr Zelenskyi: Kreml kyllä neuvottelee, kun Ukraina lähestyy Krimiä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo amerikkalaiskanava ABC:n haastattelussa, että Venäjän diktaattori Vladimir Putin voi tulla pakotetuksi neuvottelupöytään, mikäli Ukrainan sotajoukot etenevät vastahyökkäyksessään niemimaan porteille.

Haastattelussa Zelenskyi ei kiistä Washington Postin väitettä, jonka mukaan juuri se olisi vastahyökkäyksen tavoitteena.

– On täysin selvää ja loogista, että sillä hetkellä, kun Ukrainan joukot pääsevät väliaikaisesti miehitetyn Krimin hallinnolliselle rajalle, Vladimir Putinin on pakko pyrkiä dialogiin sivistyneen maailman kanssa, Zelenskyi sanoo.

– Tämä eroaa siitä, mikä tilanne oli hyökkäyksen alussa, sillä tässä tilanteessa Putin olisi heikompi.

Zelenskyi on pitkin sotaa todennut, ettei sota tule olemaan ohi, ennen kuin niemimaa on vapautettu Venäjän miehityksestä.

Hän sanoo, ettei koe paineita vastahyökkäyksen tavoitteiden saavuttamisesta nykyistä nopeammin, vaikka joidenkin länsimaisten virkamiesten onkin kerrottu turhautuvan sen tahtiin.

– Aloite on nyt meidän puolellamme. Me etenemme, vaikkakaan emme niin nopeasti kuin haluaisimme. Mutta me etenemme, hän toteaa.