Volodymyr Zelenskyi ja Alexander Stubb. LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Volodymyr Zelenskyi kiitteli Alexander Stubbia

  • Julkaistu 09.08.2025 | 18:33
  • Päivitetty 09.08.2025 | 18:33
  • Ukraina
Presidentit keskustelivat Yhdysvaltojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli lauantaina tasavallan presidentti Alexander Stubbin kanssa. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.

Zelenskyin mukaan kaksikko koordinoi näkökantojaan Yhdysvaltojen kanssa tehtävän yhteistyön suhteen. Ukrainen presidentti kiitti myös Stubbia.

– Kiitos tuestasi, Alexander, Zelenskyi kirjoitti.

– Ukrainalla ja Suomella on Euroopan pisimmät rajat Venäjän kanssa, ja kansamme tietävät hyvin, minkälaisia uhkia tämä aiheuttaa.

Presidentit sopivat myös jatkavansa yhteistyötä yhteisen turvallisuuden edistämiseksi.

Zelenskyi nosti keskustelussa esille sen, miten tärkeää Yhdysvaltojen päättäväisyys saada sota loppumaan on. Ukrainan presidentin mukaan myös presidentti Donald Trumpin halukkuuteen saada tappaminen loppumaan suhtaudutaan myönteisesti.

– Meidän on toimittava viisaasti ja yhteistyössä vastataksemme Venäjän aikeeseen pitkittää sotaa ja vallata alueita, Zelenskyi linjasi.

Aiemmin lauantaina Zelenskyi kertoi keskustelleensa Ison-Britannian pääministerin Keir Starmerin, Viron pääministeri Kristen Michalin, Tanskan pääministeri Mette Fredriksenin, Espanjan pääministeri Pedro Sanchezin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin kanssa.

