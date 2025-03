Volodymyr Zelenskyi iloitsee: Kaikilla Helsingissä on meidän lippujamme

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi iloitsee Suomessa saamastaan myönteisestä vastaanotosta. Tämä ilmenee lyhyeltä videolta, joka on julkaistu tasavallan presidentti Alexander Stubbin tilillä viestipalvelu X:ssä. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Olemme iloisia ollessamme täällä tiedän kanssanne, ystäviemme. Olette auttaneet meitä sodan alusta alkaen. Olemme kiitollisia teidän ihmisillenne ja valtiollenne, Zelenskyi sanoi presidenttien tapaamisessa keskiviikkona.

Zelenskyi kertoo olleensa ilahtunut myös siitä, että huomasi Helsingissä kaduilla kaikkialla liehuvan Ukrainan lippuja.

– Olemme ylpeitä siitä, että saamme näin paljon tukea, presidentti totesi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vierailulla puolisonsa Olena Zelenskan kanssa Suomessa. Vierailu alkoi eilen tiistaina.

Finland, Ukraine and the whole of Europe want peace. Today we discussed how to achieve a lasting and just peace in Ukraine.

Finland stands with Ukraine. We support Ukraine politically and militarily as it defends itself against the Russian war of aggression. pic.twitter.com/AIj87ACvcn

— Alexander Stubb (@alexstubb) March 19, 2025