Näin Zelenskien Helsinki-päivä eteni

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja hänen puolisonsa Olena Zelenska ovat vierailulla Suomessa. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa.

– Ukrainan sota on haaste koko maailmalle. Yhdessä työskentelemme rauhan palauttamisen lisäksi myös oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolesta, Zelenskyi kirjoittaa julkisessa kirjoituksessaan.

Stubb on jakanut sosiaalisen median kanavissaan videon, jossa Suomen presidenttipari toivottaa Ukrainan presidenttiparin tervetulleiksi Suomeen.

– Vierailun aikana vahvistamme Suomen ja Ukrainan erinomaisia suhteita entisestään, Stubb kirjoittaa.

Volodymyr Zelenskyi ja Olena Zelenska saapuivat Suomeen eilen tiistaina. Tänään keskiviikkona he vierailevat eduskunnassa ja pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa. Iltapäivällä presidentti Stubb ja presidentti Zelenskyi puolisoineen tapaavat opiskelijoita Helsingin yliopistolla ja osallistuvat keskustelutilaisuuteen.

Päivän päätteeksi presidentit tutustuvat väestönsuojeluun.

Vierailun aikana puolisoilla on erillisohjelmaa yhteisen ohjelman lisäksi. Suzanne Innes-Stubb ja Olena Zelenska vierailevat peruskoulussa yhdessä opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) kanssa. Lisäksi ohjelmassa on tapaaminen Helsingin ja Tampereen yliopistojen rehtoreiden ja professoreiden kanssa.

