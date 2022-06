Volodymyr Zelenskyi: Emme luovuta etelää kenellekään

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin vierailu suuntautui Mykolaiviin ja Odessaan, missä hän tapasi armeijan ja alueiden puolustuksesta vastaavia viranomaisia, kertoo Ukrinform.

– Kuulin raportteja Venäjän iskujen aiheuttamista tuhoista. Tappiot ovat merkittäviä. Monet talot tuhoutuivat, siviililogistiikka on häiriintynyt ja on lukuisia sosiaalisia kysymyksiä. Olen vaatinut läheisensä menettäneiden ihmisten auttamisesta järjestelmällisempää. Palautamme ehdottomasti kaiken tuhotun. Venäjällä ei ole niin paljoa ohjuksia kuin ihmisillämme on halua elää, toteaa Zelenskyi.

Vierailunsa aikana Zelensky puhui paikallisille viranomaisille, sotilaille, lääkäreille ja poliisille. Presidentin mukaan ”etelän puolustajat ovat luottavaisella tuulella ja heidän silmissään ei ole epäilystäkään siitä, että Ukraina voittaa sodan venäläisiä hyökkääjiä vastaan”.

– Emme luovuta etelää kenellekään. Me palautamme kaiken, mikä on meidän. Meri on pian taas ukrainalainen ja turvallinen, Zelensky sanoi.

Keskusteluissa sivuttiin myös valtiontaloutta ja maatalouden tilannetta. Zelenskyin mukaan heti, kun merenkulun turvallisuus pystytään varmistamaan kansainvälisellä yhteistyöllä, Ukraina tekee kaikkensa vastatakseen Venäjän aiheuttaman elintarvikekriisin syntymiseen kaikkialla maailmassa.