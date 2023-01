Volodymyr Zelenskyi: Emme enää koskaan pelkää

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi muisteli perinteisessä uudenvuodenpuheessaan Venäjän hyökkäyksen ensimmäistä päivää. Hänen mukaansa ukrainalaisille viime vuosi alkoi 24. helmikuuta 2022.

– Ilman esipuheita ja alkusoittoja. Terävästi. Aikaisin. Kello neljältä aamulla. Oli pimeää, se kuului kovaa. Se oli monille vaikeaa ja joillekin pelottavaa. 311 päivää on kulunut. Se voi silti olla meille pimeää, kovaäänistä ja monimutkaista, mutta emme varmasti enää koskaan pelkää. Ja emme tule koskaan häpeämään. Se oli meidän vuotemme. Ukrainan vuosi. Ukrainalaisten vuosi, Zelenskyi totesi.

Zelenskyi painotti myös sodan yhdistäneet ukrainalaiset, ja että Venäjän hyökkäyksen jälkeen ukrainalaiset tarttuivat sinikeltaiseen, ei valkoiseen lippuun. Zelenskyi mainitsi erikseen muun muassa venäläisen droonin tomaattipurkilla tuhonneen naisen, paljailla käsillään venäläistankin pysäyttäneen miehen sekä kaikki ne, jotka ovat varastaneet venäläisjoukolta ammuksia, ajoneuvoja ja varusteita.

Lisäksi Zelenskyi totesi Ukrainan myös muuttaneen maailmaa. Ukrainan edustajia on kuultu parlamenteissa ympäri maailmaa, ja myös muiden maiden kansalaiset ovat osoittaneet tukensa Ukrainalle niin kaduilla kuin verkossakin.

– Meitä käskettiin antautumaan. Me valitsimme vastahyökkäyksen, Zelenskyi painotti.

Myös Venäjän kärsimät suuret tappiot nousivat esiin puheessa. Presidentti muistutti, että parhaat osoitukset Ukrainan menestyksestä ovat sadat tuhannet tuhotut viholliset sekä tuhannet tuhotut sotavarusteet ja ajoneuvot.

Uudelta vuodelta Zelenskyi toivoo voittoa ja paluuta normaaliin. Zelenskyin mukaan tämä toive yhdistää kaikkia ukrainalaisia.

– Olkoon tämä vuosi paluun vuosi. Palatkoon sotilaat perheidensä luo, vangit koteihinsa, pakolaiset Ukrainaan. Tilapäisesti miehitettyjen alueiden paluu. Normaalin elämän paluu. Paluu onnellisiin hetkiin ilman ulkonaliikkumiskieltoja ja iloihin ilman ilmahälytyksiä, Zelenskyi lausui.

Riippumatta siitä, mitä uusi vuosi tuo, Zelenskyi lupasi ukrainalaisten olevan valmiita niin voittoihin kuin tappioihinkin.

– Uusia voittoja? Me iloitsemme. Pettymyksiä? Me kestämme. Taistelu jatkuu? Me taistelemme.