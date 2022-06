Volodomyr Zelenskyi: Venäjä kaapannut yli 200 000 ukrainalaislasta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi puheessaan 1. kesäkuuta 2022, että Venäjä jatkaa ”rikollista kansamme kyydityspolitiikkaa”. Venäläiset siirtävät miehittämiltään ukrainalaisalueilta väestöä Venäjän kaukaisille harvaanasutuille seuduille.

– Venäjä pakkosiirtää niin aikuisia kuin lapsiakin. Tämä on yksi Venäjän hirvittämistä sotarikoksista. Yhteensä yli 200 000 ukrainalaislasta on tähän mennessä kyyditetty. Kyyditetyt ovat orpoja orpokodeista ja vanhempia lastensa kanssa. Lapsia erotetaan perheistään, sanoi presidentti ja jatkoi:

– Venäjän valtio lähettää nämä ihmiset alueelleen ja sijoittaa kansalaisemme pääasiassa syrjäseuduille. Tämän rikollisen toiminnan tarkoituksena ei ole ainoastaan ihmisryöstö, vaan saada karkotetut unohtamaan Ukrainan ja olemaan näin palaamatta.

Zelenskyi sanoi, että venäläisten hyökkäyksessä Ukrainaan on kuollut 243 lasta, 446 lasta on haavoittunut ja lisäksi 139 lasta on kadoksissa.