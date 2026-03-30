Volkswagen voi alkaa tehdä komponentteja Israelin Rautakupoliin

Saksalainen autovalmistaja Volkswagen käy neuvotteluja israelilaisen puolustusyhtiön Rafael Advanced Defense Systemsin kanssa mahdollisuudesta muokata VW:n Osnabrückin tuotantolinjan valmistamaan komponentteja Rautakupoli-ilmatorjuntajärjestelmään. Jos sopimus syntyy, entinen autotehdas voisi aloittaa tuotannon puolentoista vuoden sisään.

Financial Timesin omilta lähteiltään saamien tietojen mukaan tuotanto tarkoittaisi laajaa skaalaa erilaisia komponentteja laukaisualustat mukaan lukien. Järjestelmän ohjuksia VW ei kuitenkaan valmistaisi. Median mukaan tiedetään epävirallisesti, että Saksan hallitus tukee tällaista yhteistyötä, mutta puolustusministeri on kieltäytynyt kommentoimasta mahdollista sopimusta.

Vuosi sitten VW ilmoitti valmiudestaan aloittaa täysimittainen puolustusalan tuotanto sillä varauksella, että se ei ole valmis tuottamaan hyökkäysaseita. Päätökseen vaikutti puolustusalan buumin lisäksi VW:n autonviennin supistuminen.

Osnabrückin tuotantolinja lopettaa Porschen valmistuksen kuluvana vuonna ja VW T-Roc Cabrioletin ensi vuonna, minkä jälkeen tehdasta uhkaa sulkeminen. Ilman lisätöitä noin 2300 työntekijää jäisi työttömiksi, minkä yhtiö pyrkii välttämään kaikin keinoin.

Tämän vuoksi VW valmisti salaa kaksi sotilasajoneuvojen prototyyppiä, jotka esiteltiin Enforce Tac -näyttelyssä helmikuussa ilman VW:n logoja. Prototyypit valmistettiin, koska yhtiö halusi arvioida tällaisten ajoneuvojen markkinoita ja omaa kykyään ajoneuvojen tuotannossa. Jos Osnabrück alkaa tehdä Rautakupolin osia, jää nähtäväksi, jatketaanko suunnitelmaa rakentaa sotilasajoneuvoja.

VW:n tytäryhtiö MAN valmistaa jo sotilaskuorma-autoja yhteisyrityksessä Rheinmetallin kanssa, mutta pääyhtiö ei ole tuottanut mitään sotilasjärjestelmiä sitten toisen maailmansodan.