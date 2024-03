”Voiton salliminen Vladimir Putinille vain rohkaisisi häntä”

Vuosi 2023 oli kansallisesta olemassaolostaan taistelevalle Ukrainalle vaikea, ja vuodesta 2024 ennakoidaan vielä vaikeampaa.

– Vaikka EU ja Yhdysvallat lisäävät ampumatarviketuotantoa, sen vaikutukset näkyvät vasta vuoden 2024 lopulla tai jopa myöhemmin, todetaan Centre for European Reform -ajatushautomon (CER) raportissa.

Ukrainan viime vuonna toteuttama vastahyökkäys ei johtanut merkittäviin läpimurtoihin, ja sen jälkeen Venäjä on onnistunut etenemään tietyillä rintamalohkoilla.

– On kuitenkin syytä säilyttää suhteellisuudentaju. Toisen maailmansodan tässä vaiheessa akselivallat hallitsivat suurinta osaa Länsi-Euroopasta ja työntyivät syvälle Neuvostoliittoon ja Pohjois-Afrikkaan. Se ei kuitenkaan taannut niille voittoa, raportissa muistutetaan.

– Puolustuksen ilmeiseltä vaikuttava ylivoima hyökkäykseen nähden viittaa siihen, että Venäjän voi olla vaikea edetä kovin pitkälle varsinkaan, jos länsi kykenee tehostamaan apuaan tulevien kuukausien aikana.

Raportin ovat laatineet CER:n ulkopolitiikan tutkimusohjelmaa johtava Ian Bond ja ryhmä muita ajatushautomon tutkijoita. Ennen nykyistä tehtäväänsä suurlähettiläs Ian Bond on tehnyt lähes kolmen vuosikymmenen mittaisen uran Britannian ulkoasiainhallinnossa asemapaikkoinaan muun muassa Moskova, Washington, Naton päämaja, Riika ja Wien.

Lännen ja erityisesti Euroopan on raportin mukaan toimittava sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä Ukrainan voiton varmistamiseksi.

Lyhyen aikavälin ensisijaisena tavoitteena olisi taata, että Ukrainan puolustus kestää vuoden 2024 ja sen jälkeen myös ilman Yhdysvaltojen tukea. Tämä tarkoittaa, että asejärjestelmien ja ampumatarvikkeiden toimituksia on lisättävä silläkin riskillä, että se edellyttäisi läntisten varastojen supistamista.

– Otettakoon yksi esimerkki: Euroopassa on yli 2 000 Leopard 2 -panssarivaunua, joista vain noin 130 on lähetetty Ukrainaan. Länsieurooppalaiset joutuvat käyttämään jäljellä olevia panssarivaunujaan vain, jos Ukraina tulee lyödyksi. Siksi olisi paljon parempi antaa ukrainalaisille Leopard 2 -panssarivaunuja niin paljon, että niillä olisi todellista merkitystä taistelukentällä. Eurooppalaisten on myös kaksinkertaistettava ponnistelunsa tukeakseen Ukrainaa maan oman puolustustuotannon lisäämisessä, raportissa sanotaan.

– Pidemmällä aikavälillä Euroopan on saatava taloutensa lähemmäs sodanajan tasoa. Kun otetaan huomioon sen talouden koko, sen ei pitäisi joutua käyttämään puolustukseen yhtä suurta bkt-osuutta kuin Venäjä, mutta hallitusten on toimittava nykyistä voimakkaammin varmistaakseen, että aseiden ja ammusten tuotantoa kyetään mahdollisimman nopeasti lisäämään.

Ukrainan tukemisesta aiheutuvien kustannusten lieventämiseksi Euroopan olisi raportin mukaan otettava haltuunsa Euroclear-järjestelmään jäädytettyjen venäläisten varojen tuotot ja tehostettava huomattavasti oikeudellisia toimia, joilla estetään Venäjä-pakotteiden kiertäminen.

Raportin mukaan Euroopan on osoitettava vääräksi se Vladimir Putinin kuvitelma, että hänen tarvitsee vain istua ja odottaa, että Yhdysvaltojen tuki Ukrainalle loppuu, Eurooppa perääntyy ja Ukraina antautuu.

– Euroopan johtajien suurin haaste saattaa olla siinä, miten he saavat yhä varauksellisemmin suhtautuvat kansalaiset vakuuttumaan tarpeesta jatkossakin tukea näitä suuria ponnisteluja, raportissa sanotaan.

– Tehokkain viesti on todennäköisesti se, että voiton salliminen Putinille Ukrainassa vain rohkaisisi häntä uusiin hyökkäyksiin Eurooppaa vastaan etenkin, jos (Donald) Trump valitaan presidentiksi ja Yhdysvaltojen sitoutuminen Euroopan puolustamiseen näyttäisi kyseenalaistuvan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macronin äskettäinen lausunto, jonka mukaan mahdollisuutta lähettää läntisiä joukkoja Ukrainan tueksi ei pitäisi sulkea pois, on saanut eurooppalaisissa pääkaupungeissa ristiriitaisen vastaanoton. Raportin mukaan Macron on joka tapauksessa oikeassa todetessaan, että Venäjän tappion varmistaminen on Euroopan turvallisuuden kannalta elintärkeä asia.

– Kysymys kuuluu, noudattavatko muut eurooppalaiset johtajat Macronin esimerkkiä ja pyrkivätkö he selittämään kansalaisille paremmin, miten paljon on vaakalaudalla. Kyse on sodasta, jota Ukrainalla ja Euroopalla ei ole varaa hävitä, raportissa painotetaan.