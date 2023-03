”Voit odottaa HIMARS-iskua” – näin venäläisjoukkojen sijainti paljastuu

Ukrainassa taistelevien venäläissotilaiden havaittiin käyttävän jo sodan alkuvaiheessa viestintään suojaamattomia radioyhteyksiä ja tavallisia matkapuhelimia. Puolustajat ovat ohjanneet omaa toimintaansa kaapattujen tietojen perusteella ja iskeneet moniin venäläisjoukkojen komentopisteisiin ja muihin kohteisiin.

Wartranslated-sivusto on jakanut Venäjän asevoimia auttavan vapaaehtoisen kirjoituksen, jossa Ukrainan tiedustelun varoitetaan seuraavan aktiivisesti kaikkea viestintää. Ohje on osoitettu erityisesti liikekannallepanossa värvätyille sotilaille ja heidän omaisilleen.

– Radioviestinnän suhteen tilanne on yksinkertainen. Vihollisen voi olettaa kuulevan kaiken, minkä sanot Baofeng-radion välityksellä. Samalla on syytä olla imartelematta itseään, sillä 30 vuotta vanhat peitetermit ovat täysin tuttuja heille, eivätkä hämää ketään, venäläisvapaaehtoinen kirjoittaa.

Hänen mukaansa venäläisjoukkojen tulee odottaa välitöntä tykistöiskua, jos viestin merkitystä yrittää peittää esimerkiksi kutsumalla sotilaita kyniksi tai tiedusteluryhmää myyriksi.

– Jos aiot puhua avoimesti, niin määrittele ainakin omat termisi eri asioille ja maamerkeille ja vaihda näitä säännöllisesti, ainakin kahden viikon välein. Äläkä mainitse esimiesten, huoltotarvikkeiden tai muiden yksiköiden saapumista alueelle, kirjoituksessa todetaan.

Ukrainan sotilastiedustelu kuuntelee aktiivisesti myös matkapuhelinviestintää. Osa venäläissotilaista on ilmeisesti olettanut, etteivät perheenjäsenille soitetut puhelut kiinnostaisi vastapuolta. Vapaaehtoinen muistuttaa, että ihmiset tulevat paljastaneeksi paljon tietoja rentoutuessaan.

– Esimerkkinä: ”Terveisiä rakas, rynnäkköjoukot saapuivat, etenemme huomenna kello kuusi aamulla”. Vihollinen tietää puhelimen summittaisen sijainnin ja pystyy tekemään vastatoimia hyökkäyksen torjumiseksi, vapaaehtoinen ohjeistaa.

Ukrainan asevoimien kerrotaan ajoittaneen iskujaan tilanteisiin, jossa etulinjassa olleet väsyneet joukot on vapautettu ja aloittaneet siirtymisen pois asemista. Uusien sotilaiden tilannekuva voi usein olla heikompi.

Myös viattomalta tuntuva ilmoitus 20 kilometrin marssista päämajaan voi kertoa paljon vastapuolelle.

– Tämä riittää mittaamaan etäisyyden kartalta, minkä jälkeen amerikkalaisilta voidaan pyytää satelliittikuvia, jotka paljastavat sotilaskaluston tai niiden jäljet. Kohteeseen voidaan lähettää paikallisia agentteja lisätiedustelua varten, minkä jälkeen voit odottaa HIMARS-iskua. Nämä esimerkit muuten perustuvat tositapahtumiin, vapaaehtoinen kirjoittaa.

