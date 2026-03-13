Voisiko Kiinan nettikaupoille perustaa varastot EU-alueelle?

Kansanedustaja Terhi Koulumies (kok.) ehdottaa Facebookissa, että Temun kaltaisten suurten kiinalaisten verkkokauppojen pitäisi perustaa varastot EU-alueelle.

Hänen mukaansa tämä helpottaisi tuotteiden tarkastamista jo niiden saapuessa EU:hun ja estäisi vaarallisten tavaroiden pääsyä Suomen markkinoille.

Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Pelkästään viime vuonna Suomeen saapui 40,5 miljoonaa halpatuontitilausta.

Hallitus selvittää parhaillaan keinoja puuttua halpatuotteiden tuontiin. Työministeri Matias Marttisen (kok.) asettaman työryhmän raportti valmistui hiljattain.

– Erittäin nopeasti kasvanut halpatuonti EU:n ulkopuolelta on tuonut mukanaan myös ongelmia. EU:n ulkopuoliset toimijat kiertävät velvoitteita, mikä vaikeuttaa rehellisesti toimivien yritysten toimintaa ja reilua kilpailua. Tuoteturvallisuudesta ja laadusta ei pidä tinkiä Suomeen vyöryvän krääsän nimissä. Meillä täytyy olla kaikille yhteiset pelisäännöt ja siksi viemme eteenpäin niin kansallisia kuin EU-tason toimia, työministeri Matias Marttinen sanoi raportin julkistuksessa.

Terhi Koulumies tunnustaa tilanneensa tuotteita Temusta.

– Minä taannoin hetkeksi hurahdin sen halpoihin hintoihin, mutta sittemmin lopetin sieltä tilaamisen. Eniten arveluttaa tuotteiden vaarallisuuteen liittyvä fakta, mikä jälleen sai vahvistusta EU-komission tarkastusoperaatiossa, hän kirjoittaa.

– Testatuista kiinalaisten halpakauppojen tuotteista 84 prosenttia oli ihmisille tai ympäristölle vaarallisia, ne siis sisälsivät esimerkiksi vaarallisia kemikaaleja tai raskasmetalleja. Muitakin riskejä tuotteissa on esimerkiksi sähkölaitteiden turvallisuuden suhteen.

