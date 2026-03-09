Kiina-pakettien vyöry Suomeen halutaan pysäyttää

Suomalaisten kuluttajien verkkotilaukset pääasiassa Kiinassa toimivilta halpatuotteiden valmistajilta ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Pelkästään viime vuonna Suomeen saapui 40,5 miljoonaa halpatuontitilausta.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) asetti marraskuussa työryhmän kartoittamaan keinoja, joilla halpatuontiin liittyviä ongelmia voidaan ratkoa. Työryhmän tehtävänä oli tunnistaa kansallisia ja EU-tason toimenpiteitä.

Raportti on valmistunut ja luovutettu Marttiselle ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalle (kok.).

– Ilmiö on haastava. Työryhmä on kartoittanut, että siihen voidaan osin puuttua kansallisilla toimilla, kun taas laajemmat muutokset vaativat yhä määrätietoisempaa EU-vaikuttamista yhteisten ratkaisujen puolesta, työryhmän puheenjohtajana toiminut valtiosihteeri Mika Nykänen sanoo.

Ministeriön tiedotteessa kerrotaan, että halpatuonti on ongelmallista niin kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristölle kuin kuluttajansuojalle. Euroopan komission tarkastuksessa 84 prosenttia testatuista tuotteista sisälsi EU:ssa terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja.



Työryhmän raportin mukaan halpatuontiin voidaan puuttua tehokkaammalla tullisääntelyllä, markkinavalvonnalla ja tuottajavastuulla. Hallitus käynnistää raportin pohjalta välittömästi tarkemman lainsäädännön muutosten selvitystyön ongelmiin puuttumiseksi.

Reilu kilpailu kärsii

Hallitus kertoo jatkavansa vaikuttamista EU-tasolla entistä määrätietoisemmin ja keskitetymmin, kuten raportti suosittelee. EU:ssa tulee jo tänä vuonna voimaan muutoksia, jotka nostavat edullisten verkkokauppaostosten tuontikustannuksia. Heinäkuussa 2026 poistuu 150 euron tullittomuusraja ja pienille lähetyksille tulee kolmen euron kiinteä tullimaksu. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna on tulossa käyttöön kahden euron käsittelymaksu paketeille.

– Erittäin nopeasti kasvanut halpatuonti EU:n ulkopuolelta on tuonut mukanaan myös ongelmia. EU:n ulkopuoliset toimijat kiertävät velvoitteita, mikä vaikeuttaa rehellisesti toimivien yritysten toimintaa ja reilua kilpailua. Tuoteturvallisuudesta ja laadusta ei pidä tinkiä Suomeen vyöryvän krääsän nimissä. Meillä täytyy olla kaikille yhteiset pelisäännöt ja siksi viemme eteenpäin niin kansallisia kuin EU-tason toimia, työministeri Marttinen sanoo.

– Tuoteturvallisuudesta, ympäristövastuusta ja muista yhteisistä pelisäännöistä piittaamaton halpaverkkokauppa on hyvin ongelmallista ympäristön ja esimerkiksi jätehuoltojärjestelmämme kannalta. Käynnistämme valmistelun sääntelyratkaisujen toteuttamiseksi ja tulen vaikuttamaan asiaan määrätietoisesti EU-tasolla, ympäristö- ja ilmastoministeri Multala kertoo.

Raportissa nousi esille myös tuottajavastuu, joka velvoittaa valmistajat ja maahantuojat järjestämään tiettyjen tuotteiden kuten sähkölaitteiden ja pian myös tekstiilien jätehuollon ja vastaamaan sen kustannuksista. Raportin mukaan tulisi pikaisesti selvittää Tullin mahdollisuuksia periä tuottajavastuun kustannuksia, joihin EU:n ulkopuolinen etäkauppa ei juuri osallistu.

Tarkastuksia etämyynnin tullivarastoissa voitaisiin raportin mukaan lisätä. Raportin mukaan halpatuonnin valvontaa voitaisiin lisätä, mutta suuren määrän vuoksi valvonnan lisääminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Valvonnan tehostamiseksi tarvittaisiin uusia digitaalisia välineitä sekä laajempaa yhteistyötä eri viranomaisten välillä.