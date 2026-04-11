Voiko varjolaivaston miehistö hakea turvapaikkaa lännestä?

Britanniassa ollaan huolissaan siitä, että Venäjän niin sanotun varjolaivaston jäsenistö voisi yrittää hakea turvapaikkaa maasta, mikäli öljytankkereita pysäytetään tai takavarikoidaan Britannian aluevesillä, kertoo The Telegraph.

Viranomaisten arvion mukaan alusten miehistö koostuu usein Venäjän palkkaamista henkilöistä, jotka voisivat vedota pelkoon vainosta kotimaassaan, mikäli heidät pyrittäisiin palauttamaan Venäjälle tai muihin lähtömaihin.

Huolena on, että jos miehistön jäseniä tuodaan maihin, he voisivat pyrkiä jäämään Britanniaan vuosiksi turvapaikkahakemusten käsittelyn ajaksi. Mikäli hakemus hylättäisiin, he voisivat silti valittaa päätöksestä, mikä voi pitkittää prosesseja entisestään.

Ulkoministeri Yvette Cooper ja sisäministeri Shabana Mahmood ovat esittäneet huolensa siitä, että tällaisessa tilanteessa järjestelmän hyväksikäyttö olisi mahdollinen.

Alusten haltuunotto voisi joissain tapauksissa rikkoa kansainvälistä lainsäädäntöä esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) osalta.

Konservatiivipuolueen johtaja Kemi Badenochin mukaan tällainen oikeusjärjestelmä, joka sallii turvapaikkahakemukset venäläisiltä palkkasotilailta, ei ole tarkoituksenmukainen. Hänen mukaansa Britannian tulisi asettaa kansallinen etu etusijalle, mikä tarkoittaisi hänen mukaansa Euroopan ihmisoikeussopimuksesta (ECHR) eroamista.

Britanniassa tarkastellaan myös muiden maiden, kuten Ranskan, toimintatapoja mallintamiseksi, koska Ranska on onnistunut pysäyttämään ja takavarikoimaan tankkereita Välimerellä ilman, että miehistön jäseniä on otettu maahan turvapaikanhakijoina.

Kokonaiskuvassa Venäjän varjolaivastoa koskien puolustusministeri John Healey todennut, että “voimme tehdä enemmän”.

Healeyn mukaan Britannialla on “sotilaallisia vaihtoehtoja” ja maa on “valmis ryhtymään toimiin” alusten takavarikoimiseksi.

Britannian viranomaiset ovat aiemminkin todenneet ryhtyvänsä järeämpiin toimiin, mutta Venäläinen sotalaiva on onnistunut saattamaan varjolaivastoon kuuluvia aluksia Englannin kanaalin läpi.