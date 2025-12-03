Pamela Anderson haluaa muuttaa nimensä Pamela Hyytiäiseksi

Kanadalais-yhdysvaltalainen näyttelijä ja malli Pamela Anderson kertoo Vogue Scandinavian haastattelussa suomaisista sukujuuristaan.

Jutussa kerrotaan, että hänen suomalainen isoisänsä Herman Hyytiäinen oli metsuri ja runoilija, joka uskoi kansanperinteeseen salaisuuksia toisilleen kuiskivista haltijoista ja puista. Isoisän ja Pamelan välillä kukoisti jutun mukaan kokonainen ”mielikuvituksen universumi”.

– Hän oli minulle läheisin ihminen elämässäni, Pamela Anderson kertoo Voguelle.

Sukunimi Hyytiäinen vaihdettiin Kanadaan muuton yhteydessä Andersoniksi. Suomalaisuus näkyi kuitenkin yhä siinä, että isosisä opetti Pamelalle suomen kieltä. Sen pieni tyttö koki taianomaiseksi salakieleksi, jota kukaan muu ei ymmärrä. Pamela myös muistelee pientä suomen kielen sanakirjaa, josta hän opetteli sanoja tehdäkseen isosisäänsä vaikutuksen.

Isoisä kuoli Pamelan ollessa 11-vuotias. Sen myötä myös suomen kieli unohtui.

– Se ikään kuin katosi hänen mukanaan, Anderson sanoo.

Haastattelussa hän kertoo myös haaveistaan vaihtaa nimeään.

– Toisinaan en halua olla Pamela Anderson. Haluan olla Pamela Hyytiäinen, hän kertoo.

– Haluaisin vaihtaa nimeni, mutta he eivät anna minun tehdä niin.

Pamela Anderson vieraili Suomessa juhannuksena vuonna 2007, jolloin hän tapasi myös suomalaisia sukulaisiaan.