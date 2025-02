Vladimir Putinin väitetään raivostuneen superohjuksen fiaskosta

Venäjän presidentinhallinto ilmoitti viime viikolla avaruusjärjestö Roscosmosin johtaja Juri Burisovin erottamisesta 2,5 vuotta kestäneen työn jälkeen.

Hänet korvattiin Dmitri Bakanovilla, joka on toiminut aiemmin liikenneministerinä ja valtiollisen satelliittiyhtiö Gonetsin johdossa. Kremlin mukaan kyseessä oli ”suunniteltu rotaatio” ja vaihdoksen taustalla tarve Roscosmoksen ”dynaamiselle kehittämiselle”.

Moscow Times -lehti huomauttaa, että Juri Borisovin aikana avaruusjärjestöllä on ollut kunnianhimoisia hankkeita ja kiusallisia epäonnistumisia. Borison toimi aiemmin varapuolustusministerinä ja siirtyi avaruusjärjestöön heinäkuussa 2022, jolloin Venäjä oli eristetty läntisistä avaruusohjelmista Ukrainan sodan vuoksi.

Venäjän kannalta merkittävä kuulento epäonnistui Luna-25-luotaimen tuhouduttua elokuussa 2023. Roscosmoksen maine ryvettyi korruptioskandaaleissa, innovaation puutteen vuoksi ja useiden satelliittien menetyksen myötä.

Newsweek-lehti nostaa esiin Venäjän tiedustelupalveluun kytköksissä olevalla Telegram-kanavalla esitettyjä väitteitä. Niiden mukaan Borisovin potkujen todellinen syy olisivat olleet Sarmat-ohjusjärjestelmään liittyneet vakavat ongelmat.

Mannertenvälisen RS-28 Sarmat -järjestelmän on määrä korvata aiempi SS-18 Satan -ohjus, eli hankkeella on merkitystä Venäjän strategisen ydinpelotteen kannalta. Presidentti Vladimir Putin on aiemmin ylpeillyt Venäjän ohjusteknologialla, joten vaikeudet ovat olleet hänen kannaltaan kiusallisia.

Cheka OGPU -kanavan mukaan Putin olisi ollut raivoissaan RS-28-ohjusten hitaasta kehitystyöstä. Syyskuussa 2024 satelliittikuvat osoittivat ohjuskokeen päättyneen räjähdykseen laukaisualustalla Plesetskin kosmodromilla. Ainakin kaksi koelaukaisua jouduttiin aiemmin perumaan.

Ongelmia ei ole ilmeisesti saatu ratkaisua. Venäjä ei pysty valmistamaan sarjatuotannossa tarvittavia kompnentteja, eikä koevaihetta ole saatu päätökseen. Borisovia mahdollisesti myös epäillään valtion varojen anastamisesta.