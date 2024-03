”Vladimir Putinin uudelleenvalinta on mahdottomuus”

Vladimir Putinin uudelleenvalintaa presidentiksi pidetään paitsi venäläisissä, myös useimmissa läntisissä arvioissa käytännössä varmana. Nimekäs ranskalainen Venäjän ja Ukrainan asiantuntija, professori Marie Mendras on asiasta toista mieltä. Hänen mukaansa Putinin uudelleenvalinta on mahdottomuus, koska Venäjällä ei järjestetä todellisia vaaleja.

– Vaalit ovat jo pitkään olleet teatteria. Tulokset, jotka keskusvaalilautakunta tulee julkistamaan, on epäilemättä päätetty jo ennalta 2–3 prosenttiyksikön tarkkuudella, Pariisin Sciences Po -yliopiston professorina toimiva Mendras sanoo Desk Russie -verkkolehdessä.

– Tärkeintä on lavastaa ”kampanja”, ”ehdokkaat” ja äänestyspaikat. Venäläiset tv-katsojat ja poliittisiin spektaakkeleihin mieltynyt ulkomainen yleisö siitä, että kansa riemuitsee johtajansa uudesta ”murskavoitosta”, hän toteaa.

Agitaatio ja propaganda ovat hänen mukaansa täysillä kierroksilla, jotta Kreml kykenee ylläpitää illuusiota aidosta kilpailusta, vaikka todellisia ehdokkaita on vain yksi.

Marie Mendras on työskennellyt muun muassa London School of Economics -korkeakoulussa sekä yhdysvaltalaisissa Georgetownin yliopistossa ja Kennan-instituutissa.

Miksi Kremlin propagandaa toistetaan?

Professori Mendras pitää huolestuttavana sitä, että läntinen media, poliitikot ja asiantuntijat pitävät yllä ja kaiuttavat Kremlin tarinaa ”presidentinvaaleista”.

Hän muistuttaa, että kun Syyrian diktaattori Bashar al-Assad julisti vuonna 2014 voittaneensa maansa presidentinvaalit, yksikään vakavasti otettava media esimerkiksi Ranskassa ei pitänyt vaalitulosta uskottavana.

– Putinilla näyttää kuitenkin olevan oikeus erilaiseen kohteluun, vaikka hän on pommittanut, tuhonnut ja hyväksikäyttänyt Ukrainaa kaksi vuotta ja eliminoinut Aleksei Navalnyin. Viikkojen ajan olemme kuulleet julistettavan Putinin voittoa, Mendras hämmästelee.

Lännessä ei helmikuussa 2022 epäröity kiistää Putinin selityksiä rajatusta ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”, vaan tehtiin selväksi, että kyse oli täysimittaisesta hyökkäyssodasta Ukrainaa vastaan. Tätä taustaa vasten on Mendrasin mielestä erikoista, että Putinin diktatuuria pönkittävää ja kansalaisvapauksia polkevaa poliittista näytelmää kutsutaan läntisessäkin julkisuudessa edelleen presidentinvaaleiksi.

– Vladimir Putin ei voi olla lavastamatta vaaleja. Kyse ei ole siitä, että hän saisi ihmiset uskomaan ”suosioon”, joka takaisi hänelle ”legitimiteetin” – sellaisen aika on ohi. Kyse on siitä, että hän haluaa vahvistaa diktatuurin. Hän kykenee mihin tahansa. Vain hänellä on oikeus ja kyky rikkoa itse säätämiään lakeja ja sääntöjä, Mendras sanoo.

Pyrkiessään todistamaan oman monopolinsa kaikkien laillisuuden rajojen ylittämiseen, Putin tulee kuitenkin Mendrasin mukaan paljastaneeksi epätoivoisen takertumisensa absoluuttiseen ja rajoittamattomaan valtaan.