Vladimir Putinin Ukraina-suunnitelma voi toteutua – Professori varoittaa seurauksista

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin ”tarjous rauhasta” on asiantuntijan mukaan pelkkä yritys saavuttaa neuvottelupöydässä se, mitä Venäjä ei pysty saavuttamaan taistelukentällä, eli Ukrainan valtion suvereniteetin lopettaminen.

Putin on Financial Timesin mukaan tarjonnut Ukrainan sodan ratkaisuksi vihollisuuksien lopettamista niin, että nykyinen rintamalinja jäädytetään. Ukrainan olisi kuitenkin vetäydyttävä sen hallitsemilta alueilta Venäjän Kurskista. Yhdysvaltojen on kerrottu esittäneen vaihtoehtoa, jossa Krim tunnustettaisiin osaksi Venäjää. Ukrainalta suljettaisiin myös ovi Natoon. Kiova on tyrmännyt Krimin tunnustamisen ja ajatuksen siitä, että Venäjän kaltaiset Naton ulkopuoliset valtiot voisivat kieltää siltä puolustusliiton jäsenyyden. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kuitenkin sanonut olevansa valmis keskustelemaan Vladimir Putinin kanssa heti kun tulitauko saadaan voimaan. Moskova on tähän mennessä ollut tähän haluton.

Lontoon King’s Collegen Venäjän politiikan professori Samuel Greene huomauttaa, ettei Kremlin rauhanesitystä koskevassa uutisoinnissa ole mainittu sanallakaan turvatakuista tai mahdollisista rauhanturvajoukoista, pakotteiden helpottamisesta tai länsimaiden suhtautumisesta Venäjän miehittämien Ukrainan alueiden statukseen.

– Kaikkien kolmen kohdalla se, ettei uutisia ole, on huono uutinen, Greene summaa Blueskyssä julkaisemassa arviossaan.

Professorin mukaan olennainen kysymys on, onko Vladimir Putin tosissaan.

– Minusta hän todennäköisesti on. Hän ymmärtää, ettei hän voi (ainakaan toistaiseksi) saavuttaa Venäjän ominaan pitämien alueiden tai koko Ukrainan täyttä hallintaa. Mutta tämä ei ole, eikä ole koskaan ollut, hänen tavoitteensa.

Samuel Greenen mukaan Venäjän hyökkäyssodan tavoitteena on valta Ukrainaan. Se voidaan saavuttaa muillakin tavoilla kuin sotavoimalla.

– Putin voi siten käyttää tätä tarjousta luodakseen pysyvän turvattomuuden tilan ja poliittisen kontrollin Kiovaan, Greene varoittaa.

Tämä on hänen mukaansa kuitenkin mahdollista vain kahdella ehdolla, jotka liittyvät toisiinsa.

Greene huomauttaa ensin, että mikäli Ukrainaan ei tule eurooppalaista rauhanturvaoperaatiota, ei pelotetta ja pidäkettä Venäjän suuntaan ole. Jos ja kun pidäke puuttuu, ei Ukraina myöskään voi päästä EU:n jäseneksi.

Professorin mukaan Putin on hyväksynyt Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon nopean tahdin Ukraina-neuvotteluissa, koska hän tietää, ettei Eurooppa pysty samaan.

– Vaikka Eurooppa suhtautuukin vakavasti Ukrainan turvallisuuden takaamiseen, ei se ole valmis. Putin tajuaa tämän. Siksi hän käyttää Trumpin aikataulua saadakseen pakolla aikaan sopimuksen, jota Eurooppa ei muuten hyväksyisi, Samuel Greene avaa.

Ennuste on synkkä.

Venäjä-asiantuntija arvioi, että Kreml tulee käyttämään Trumpin kiirettä hyväkseen saadakseen Ukrainan ja Euroopan näyttämään tarinan konnilta, mikäli ne epäröivät lähteä mukaan diiliin.

– Euroopan johtajat saattavat pyrkiä oikeuttamaan pidättyväisyyttään sillä, että he uskovat pystyvänsä järjestämään joukkoja maahan myöhemmässä vaiheessa – mutta he ovat lähes varmasti väärässä, Greene sanoo.

Kun taistelut Ukrainassa loppuvat, kääntyy julkinen keskustelu Euroopassa hänen mukaansa lähinnä sen varmistamiseen, etteivät ne ala enää uudestaan. Tätä keskustelua Venäjä kätyreineen tulee Greenen mukaan ruokkimaan. Hän uskoo Moskovan tekevän myös selväksi, että minkäänlainen eurooppalainen rauhanturvajoukko Ukrainassa johtaisi taas sodan leimahtamiseen.

– Eurooppalaisen joukon olisi toisin sanottuna mentävä maahan ennen tulitaukoa tai sillä hetkellä, kun sellainen julistetaan. Mutta jos tulitauko tulee ensin, ei rauhanturvajoukko lähes varmasti toteudu.

– Euroopan hetki on siis nyt tai koskaan.

Professori Samuel Greenen mukaan Euroopalla on Ukrainan suhteen vipuvartta, jos se vain valitsee käyttää sitä. Hänen mukaansa Euroopan maat voisivat julistaa nopeasti lentokieltoalueen isoon osaan Ukrainaa tai jopa koko maahan ja hoitaa sen valvontaa maan rajojen ulkopuolella sijaitsevista tukikohdista. Pallo olisi sitten Moskovan kentällä. Sen pitäisi valita uskaltaako se uhmata sulkua.

Greene huomauttaa, että pääasiassa EU-maissa olevilla tileillä makaavat Venäjän valtion varat voitaisiin myös takavarikoida. Lisäksi Ukrainan jäsenyyttä EU:ssa voitaisiin edistää riippumatta siitä, mitä maan Nato-haaveille tapahtuu.

Viimeisenä professori toteaa, että Itämeren Nordstream-kaasuputki tulisi kuopata lopullisesti ja sementoida näin siirtyminen pois venäläisen kaasun käytöstä ja rakentaa lisää kaasuyhteyksiä Ukrainan ja Moldovan suojelemiseksi ja muun muassa Unkarin ja Slovakian käyttämien porsaanreikien lopettamiseksi.

Mikäli julkisuudessa nyt pyöritelty diili alkaa todella edetä, on Euroopan Greenen mukaan käytettävä voimaansa, jotta turvallisuuden, pakotteiden ja alueiden tunnustamisen puuttuvat palaset ratkaistaan.

Asiantuntija muistuttaa, että Eurooppa voi ensinnäkin yksinkertaisesti kieltäytyä olemasta mukana sellaisessa sopimuksessa, joka jättää Ukrainan vaille suojaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopan maat ryhtyisivät toimimaan suoraan Ukrainan kanssa vastoin Washingtonin ja Moskovan tahtoa.

Mikään ei myöskään estä Eurooppaa pitämästä kiinni tärkeimmistä Venäjä-pakotteistaan, vaikka Yhdysvallat toimisikin toisin.

– Viimeiseksi, Eurooppa voi halutessaan tehdä Venäjän aluevaltausten tunnustamisen kalliiksi Yhdysvalloille muun muassa asettamalla pakotteita yrityksille ja henkilöille, jotka hyötyvät anastetusta omaisuudesta.

Samuel Greene summaa, että Washington ja Moskova voivat pakottaa Ukrainan tulitaukoon ehdoilla, jotka ovat sille epäedulliset, ja tähän tilanne myös näyttää menevän.

– Kiovalla ei ole voimaa muuttaa näitä ehtoja, mutta Euroopalla on.

