Tämä antaa Vladimir Putinille ”jumalallisen kaikkivoipaisuuden tunteen”

Maanpaossa elävä venäläiskirjailija Dmitri Gluhovski tuomittiin vuonna 2023 poissaolevana kahdeksaksi vuodeksi vankeuteen Ukrainan vastaisen hyökkäyssodan vastustamisesta.

Hän kertoo seuranneensa maansa muuttumista diktatuuriksi ja päätyneen siihen, että vaikeneminen ei ollut enää vaihtoehto.

– Ukrainalaisten avoin pommittaminen vaikutti hulluudelta ottaen huomioon, että Ukraina ja Venäjä ovat eläneet rinnakkain tuhat vuotta, Gluhovski toteaa ranskalaislehti l’Expressille antamassaan haastattelussa.

Vladimir Putinin Ukrainaa vastaan käynnistämän ”sotilaallisen erikoisoperaation” vuoksi Venäjällä on toteutettu ensimmäinen liikekannallepano sitten toisen maailmansodan. Miljoona venäläistä on lähetetty rintamalle, mutta myös loput 140 miljoonaa ymmärtävät, että viime kädessä kuka hyvänsä voidaan uhrata tykinruoaksi.

– Kaikista poikkeuksellisista tapahtumista huolimatta Moskovan ravintolat ovat täynnä. Venäläiset eivät ymmärrä elävänsä dystopiassa. Tai jos he tiedostavat sen, he tekevät kaikkensa tukahduttaakseen tunteen. Masennuslääkkeiden myynti on ennätyksellisen korkealla – luvut ovat nyt korkeammat kuin sodan alkaessa vuonna 2022, joka oli siihenastinen ennätys, Gluhovski sanoo.

Vladimir Putinin hallinto pysyy hänen mukaansa pystyssä, koska kukaan ei uskalla kaataa sitä. Venäjän johtaja on ympäröinyt itsensä ehdottoman kuuliaisilla keskinkertaisuuksilla, jotka kokevat, että olisivat pelkkiä nollia ilman heille suotua asemaa.

– Kun terveessä yhteiskunnassa rekrytoidaan väkeä, etsitään ihmisiä, jotka kykenisivät jonain päivänä korvaamaan sinut. Totalitaarisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki pelkäävät oman selviytymisensä puolesta, johtaja kuitenkin valitsee epäpäteviä henkilöitä, Gluhovski toteaa.

Putinin Venäjää hän luonnehtii uusfeodaaliseksi valtioksi, jossa virkakunnan jokaisella avainhenkilöllä on oma vaikutusvaltaa ja vaurautta tuottava talouden sektori hallinnassaan. Turvallisuuspalvelu FSB:n kenraalit omistavat Gluhovskin mukaan elintarvikeyrityksiä, jotka ovat esimerkiksi entisten vaimojen, rakastajattarien tai lasten nimissä.

Vaatimattomista oloista vallan keskiöön kivunnut Putin itse kärsii hänen mukaansa edelleen huijarisyndroomasta ja haluaa siksi todistella asemansa oikeutusta sekä itselleen että muulle maailmalle.

– Siksi hän turvautuu usein käsitteisiin ”kohtalo” ja ”historiallinen missio”. Hän viittaa jatkuvasti edeltäjiinsä, kuten Josif Staliniin, Katariina II:een tai Pietari Suureen, jotka olivat historiallisia jättiläisiä. On ymmärrettävää, että hänen järjenjuoksunsa sumenee, kun hän jatkuvasti vertaa itseään heihin. Se antaa hänelle jumalallisen kaikkivoipaisuuden tunteen, Gluhovski toteaa.

Viime kädessä 72-vuotiaan Putinin toiminnassa onkin hänen mukaansa kyse heikosta itsetunnosta. Jääkö entinen KGB-agentti historiaan korruptoituneena johtajana, jolla on mauton palatsi kullattuine huoneineen ja sylitanssibaareineen, vai tuleeko hänestä Pietari Suuren veroinen?