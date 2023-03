Vladimir Putinin salainen asiakirja vuoti julki: Näin Moldovassa lietsotaan kapinaa

Yahoo News on saanut haltuunsa Venäjän presidentinhallinnon strategiasuunnitelman, jonka tavoitteena on perustaa Venäjä-mielinen hallitus Moldovaan.

Yahoo News uutisoi asiasta yhteistyössä useiden eurooppalaisten medioiden kanssa.

Kyseessä on Venäjän salainen asiakirja ja presidentti Vladimir Putinin suunnitelma Moldovan horjuttamiseksi sekä Venäjän etujen edistämiseksi Ukrainan naapurimaassa.

Asiakirjan kerrotaan olevan peräisin samalta presidentinhallinnon rajat ylittävän yhteistyön osastolta, joka laati samanlaisen strategian koskien Venäjän suunnitelmia liittää Valko-Venäjä itseensä.

Moldovan strategia laadittiin sen vuotaneen lähteen mukaan syksyllä 2021 Venäjän asevoimien yleisesikunnan sekä turvallisuuspalvelu FSB:n, ulkomaantiedustelupalvelu SVR:n ja sotilastiedustelu GRU:n avustuksella.

Vladimir Putin. LEHTIKUVA / AFP, AFP / MIKHAIL METZEL

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja John Kirby sanoi viime viikon perjantaina, että Yhdysvaltain tiedustelupalveluiden mukaan Kreml suunnittelee toisen eurooppalaisen demokratian kaatamista.

– Venäläiset toimijat, joista osalla on kytköksiä Venäjän tiedustelupalveluihin, yrittävät järjestää ja käyttää hyväkseen mielenosoituksia Moldovassa lietsoakseen keinotekoista kansannousua Moldovan hallitusta vastaan, Kirby totesi.

Vain kaksi päivää sen jälkeen sunnuntaina Moldovan pääkaupungissa Chișinăussa järjestettiin hallituksen vastainen mielenosoitus, jossa ihmiset huusivat suorapuheisen ja Eurooppa-myönteisen presidentti Maia Sandun vastaisia iskulauseita.

Paikallinen poliisi pidätti 54 mielenosoittajaa yleisen järjestyksen rikkomisesta. Poliisi väitti myös, että eri puolilla maata tehtiin neljä pommiuhkausta, joista yksi kansainvälisellä lentokentällä. Moldovan rajavartiosto ilmoitti puolestaan estäneensä epäillyn palkkasotilasryhmä Wagnerin jäsenen pääsyn maahan viime viikolla.

Huoli sodan leviämisestä

Yahoo Newsin mukaan Venäjän Moldova-strategia keskittyy ”torjumaan ulkopuolisten toimijoiden (ensisijaisesti Yhdysvallat, EU-maat, Turkki ja Ukraina) pyrkimyksiä puuttua Moldovan tasavallan sisäisiin asioihin, vahvistaa Naton vaikutusvaltaa ja heikentää Venäjän federaation asemaa”.

Strategiassa kaavaillaan Moldovan liittyvän Venäjän johtamaan Euraasian talousunioniin ja kollektiiviseen turvallisuusjärjestöön. Lisäksi suunnitelma pyrkii ”neutralisoimaan” kaikki Moldovan hallituksen toimet Venäjän sotilaallisen läsnäolon poistamiseksi Transnistriasta.

Transnistria on Moldovan ja Ukrainan välisellä raja-alueella sijaitseva kapea kaistale. Alue julistautui Venäjän tuella yksipuolisesti itsenäiseksi Moldovasta vuonna 1990 ja Neuvostoliitosta 1991. Venäjällä on alueella vahva sotilaallinen läsnäolo. Transnistrian rajalta on lyhyt matka tärkeisiin kohteisiin Ukrainassa kuten esimerkiksi Odessan kaupunkiin. Transnistria on kansainvälisesti tunnustettu osaksi Moldovaa.

Venäläinen panssariajoneuvo valvoo liikennettä Moldovan ja Transnistrian välisellä sillalla. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Moldovan erittäin heikkoa taloutta – se on yksi Euroopan köyhimmistä maista – pidetään yleisesti suurena ongelmana, jos Venäjän hyökkäyssotasota Ukrainassa läikkyisi yli Moldovan rajojen. Mahdollisuus siitä, että presidentti Putin käyttää Transnistriaa tällaisen tapahtuman näyttämönä, aiheuttaa ahdistusta Chișinăussa, Kiovassa ja Washingtonissa.

Moldovan pääministeri Dorin Receanin mukaan Kremlin Moldova-strategian sisältö heijastelee sitä, minkä hän ja monet hänen liberaalin hallituksensa jäsenet ovat jo pitkään tienneet.

– Venäläiset ovat yrittäneet hyvin pitkään varmistaa, ettei Moldovalla ole suvereenia ulkopolitiikkaa, hän sanoo Yahoo Newsille.

Yhdysvaltain ulkoministeriön entisen virkamiehen David Kramerin mukaan ”asiakirja pitää Moldovaa joustavana satelliittivaltiona, jota Moskova voi valvoa ja johon se voi pyrkiä vaikuttamaan pyrkien samalla estämään lännen vaikutusvallan. Se on tyypillistä Kremlin asennoitumista kaikkia sen naapureita kohtaan, ja se korostaa tavoitetta säilyttää hyvin hallittu etupiiri”.

Venäjän Moldova-suunnitelma koostuu kolmesta osakokonaisuudesta: poliittinen-, sotilaallinen- ja puolustussektori; humanitaarinen sektori; sekä kaupan ja talouden sektorit.

Nämä kokonaisuudet määrittelevät tietyt virstanpylväät, jotka halutaan saavuttaa lyhyellä aikavälillä (vuoteen 2022 mennessä), keskipitkällä aikavälillä (vuoteen 2025 mennessä) ja pitkällä aikavälillä (vuoteen 2030 mennessä).

Asiakirjan mukaan viimeisenä tavoitevuonna pitäisi syntyä ”vakaita Venäjä-myönteisiä vaikuttajaryhmiä Moldovan poliittisen ja taloudellisen eliitin keskuuteen”.

Moskovan vaikuttaja-agentit

Moldovan poliittinen johto on ottanut selvästi länsimielisen suunnan, sanoo strategia-asiakirjaan perehtynyt nimettömänä esiintyvä länsimainen tiedusteluvirkailija.

– Siksi Kremlin strategisten tavoitteiden saavuttaminen muuttuu vaikeammaksi. He ovat jatkuvasti lisänneet painetta ja käyttävät aggressiivisempaa taktiikkaa saavuttaakseen nämä tavoitteet.

Hänen mukaansa Kremlin tavoitteena on saattaa Moldova takaisin Venäjän etupiiriin.

– Putinin arsenaali ei tässä suhteessa muodostu panssarivaunuista ja hävittäjistä, kuten Ukrainassa, vaan poliittisen sodankäynnin aseista: Venäjän tiedusteluhenkilöstön soluttautuminen maahan ja antidemokraattisen toiminnan edistäminen palkattujen tai ideologisesti uskollisten vaikuttaja-agenttien avulla.

Moldovan presidentti Maia Sandu. AFP / LEHTIKUVA / OLIVIER DOULIERY

Presidentti Sandu syytti viime kuussa suoraan Moskovaa hallituksensa kaatamisen suunnittelusta.

– Suunnitelmaan sisältyi sabotaasitoimia ja sotilaskoulutusta saaneita siviileiksi naamioituneita ihmisiä toteuttamaan väkivaltaisia toimia, hyökkäyksiä hallituksen rakennuksiin ja panttivankien ottamista, hän sanoi toimittajille lehdistötilaisuudessa.

Moskova-mielisen Shor-puolueen tukemat hallituksen vastaiset mielenosoitukset ravistelivat Moldovaa viime vuoden syyskuussa ja jatkuivat koko talven. Energiakriisin keskellä kamppaileva Moldova oli pitkään riippuvainen venäläisestä kaasusta.

Chișinău ilmoitti viime joulukuussa kääntyvänsä kotimaisen energiayhtiön puoleen ja kieltäytyi käyttämästä venäläistä kaasua sen jälkeen, kun Venäjän uhkasi nostaa hintoja ja leikata toimituksia Moldovaan

Useat mediat ovat raportoineet, että Venäjä-mielisen oligarkki Ilan Shorin johtama Shor-puolue on maksanut mielenosoittajille paikalle saapumisesta.

– Venäjä selvästi osallistuu näiden mielenosoitusten ja maan horjutusyritysten rahoittamiseen, pääministeri Recean sanoo.

– He haluavat värvätä kovanaamoja hyökätäkseen poliisia vastaan, hyökätäkseen hallituksen rakennuksiin ja yrityksiin ja tehdäkseen tällaisia provokaatioita, jotka johtaisivat epävakauteen.