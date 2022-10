Vladimir Putinin päätös oli vasta alkua – Tutkijan mukaan Venäjä siirtyi uuteen vaiheeseen

Venäjän presidentti Vladimir Putinin päätös julistaa sotatila paperilla Venäjään liitetyille osin miehitetyille Ukrainan alueille on asiantuntijan mukaan vasta alkusoittoa.

– Liikekannallepanossa ei ole koskaan kyse vain ihmisistä – vaan myös valtion resurssien hallinnoinnista aina poikkeustilan julistamiseen asti. Valmistautukaa uusiin muutoksiin, Venäjä-tutkija Dara Massicot toteaa Twitterissä julkaisemassaan arviossa.

Arvostetun RAND Corporation ajatushautomon vanhempi tutkija Massicot on erikoistunut Venäjän asevoimiin ja sotilaallisiin kykyihin. Hän on toiminut aiemmin Yhdysvaltain puolustusministeriön Venäjä-asiantuntijana.

Massicot on jo aiemmin todennut sodan siirtyneen uuteen räjähdysherkkään vaiheeseen. Vladimir Putinin eilinen ilmoitus sotatilasta tarkoittaa hänen mukaansa muutoksia myös monille Venäjän alueille.

– Päätöksen kieli on liikekannallepanon kieltä – resursseja, liikkumisen vapauden rajoituksia, sen varmistamista, että paikallishallinnot voivat ottaa siviiliresursseja asevoimien tukemiseen, aluepuolustusta ja niin edelleen, Dara Massicot listaa.

Osin miehitettyjen Ukrainan alueiden lisäksi päätökseen sisältyy osittaisen poikkeustilasäännöstön soveltaminen miehitetyllä Krimillä ja Venäjän Krasnodarin, Belgorodin, Brjanskin, Voronezin, Kurskin ja Rostovin alueilla. Viranomaisilla on nyt alueilla laajat mahdollisuudet ryhtyä erilaisiin puolustukseen liittyviin toimiin ja puuttua ihmisten oikeuksiin ja vapauksiin.

Dara Massicotin mukaan kyse ei ole näillä Venäjän alueilla aivan poikkeustilan julistamisesta, mutta siihen suuntaan ollaan nyt menossa.

Vastaavaan on kiinnitetty huomiota Venäjälläkin. Esimerkiksi tunnettu venäläinen ihmisoikeusjuristi ja aktivisti Pavel Tshikov arvioi eilen, että kolmannes Venäjästä on presidentin määräyksen jälkeen jonkinasteisten poikkeuslakien alla. Määräyksen epämääräiset sanamuodot mahdollistavat runsaasti toimia.

Edessä lisää päätöksiä

Dara Massicot sanoo odottaneensa Vladimir Putinin päätöstä. Hän muistuttaa, ettei Venäjän järjestelmä kykene mobilisoimaan Ukrainan sotaan haluttuja määriä väkeä ilman, että myös muut resurssit otetaan tähän käyttöön. Massicot ennustaakin, että Kreml ilmoittaa pian uusista talouteen liittyvistä poikkeustoimista, koska valtio tarvitsee lisää resursseja asevoimille.

– Uskon Kremlin antavan ilmoituksia tipoittain, jotta liian paljon valtavia asioita ei tulisi kerralla. He saattavat ajatella tämän lähestymistavan tai asteittaisten toimien pitävän asiat vakaampina – tai suhteellisen vakaina – kotona.

Tutkija huomauttaa Kremlin valmistelevan lisäksi venäläisiä tuleviin tappioihin Hersonissa. Ukraina on mitä ilmeisimmin valmistellut vastahyökkäystä alueella jo pitkään. Venäjä on pakkosiirtänyt alueen asukkaita pois ja pohjustanut joukkojen vetäytymistä ja todennäköisiä huonoja uutisia julkisilla lausunnoilla. Tätä on viestitty melko avoimesti myös Venäjä valtion medioissa.

Dara Massicot toteaa, että Kremlin ”osittaiseksi liikekannallepanoksi” kutsuma mobilisaatio on osittainen vain siinä mielessä, miten sitä on maantieteellisesti rajattu.

– Tämä eroaa täydestä liikekannallepanosta. Ukrainaa pidetään heidän suunnitelmissaan todennäköisesti yhä paikallisen/alueellisen sodan yhdistelmänä, Massicot sanoo.

– Lisää muutoksia on todennäköisesti edessä. En usko, että tämä 300 000 [mobilisoitua] tulee myöskään jäämään viimeiseksi liikekannallepanoksi – ehkä hetkeksi, kunnes ensimmäinen aalto on kulutettu. Olenko huolissani siitä, mihin tämä kaikki johtaa? Kyllä, hän päättää.

This announcement declares martial law in four occupied Ukrainian regions. Suggests to me the mobilized forces will be used in part as occupation forces— *if* they manage to get front lines stable. *IF*, because Ukraine is engaging the lines. /2 — Dara Massicot (@MassDara) October 19, 2022

Mobilization, martial law, in control of the economy often go hand-in-hand. The wording is careful- but they talk about getting resources and controlling movements. This is not martial law but it moves closer to it in parts of Russia. (/5) — Dara Massicot (@MassDara) October 19, 2022