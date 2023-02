Vladimir Putinin mukaan länsi yrittää hajottaa Venäjän

Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi CNN:n mukaan Rossija 1:n haastattelussa, että lännellä on ”yksi tavoite – hajottaa entinen Neuvostoliitto ja sen pääosa – Venäjän federaatio”.

– Ja sitten ehkä he hyväksyvät meidät niin kutsuttuun sivistyskansojen perheeseen, mutta vain erikseen, jokainen osa erikseen. Minkä vuoksi, Putin ihmetteli.

Toiselle kanavalle antamassaan kommentissa Putin sanoi, että Venäjän on otettava huomioon Naton ydinasevarat.

– Kuinka tämän päivän olosuhteissa, kun kaikki johtavat Nato-maat ovat julistaneet päätavoitteekseen saada meille strateginen tappio niin, että kansamme kärsii, kuten sanotaan, kuinka voimme jättää huomiotta heidän ydinasevoimansa näissä olosuhteissa, Putin sanoi.

– Yhdysvallat ja Nato ilmoittavat avoimesti, että niiden tavoitteena on Venäjän strateginen tappio. Ja mitä, sen jälkeen meidän pitäisi vain antaa heidän matkustaa ympäri (ydin)laitoksiamme?

Putin announced the West is planning to break Russia up for a long time and establish control over its remains. In this case Russian nation might not survive – there will be moscovites, urales etc, he said.

Did these thoughts lead him to terrorism and genocide on Ukrainians? pic.twitter.com/csSlYNyA5v

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 26, 2023