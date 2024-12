Vladimir Putinin luottomies IL:lle: Venäjän joukot tulevat Suomen rajalle

Venäjän uusi Ruotsin-suurlähettiläs Sergei Beljajev on työskennellyt Suomessa hieman yli 20 vuoden ajan suurlähetystön virkamiehenä, asiantuntijana ja tulkkina.

Venäjän johtaja Vladimir Putinin luottama diplomaatti on antanut Iltalehdelle haastattelun Suomen ja Venäjän suhteista.

– Nykyään valitettavasti meidän suhteemme eivät pelkästään Suomen kanssa, mutta kaikkien Euroopan valtioiden kanssa ovat aika matalalla tasolla. Koska kaikki se, mitä me olemme kehittäneet jopa vuosikymmenien aikana on unohdettu ja hävitetty, Beljajev sanoo IL:lle.

Hän nostaa esille venäläisjoukot Suomen läheisyydessä.

– Suomessa puhutaan aika paljon siitä, että nyt vihdoinkin maan turvallisuus on taattu. Mutta jos katsotaan todellisuuteen, niin aikaisemmin Suomen rajalla ei ollut lainkaan Venäjän sotajoukkoja – se on todellisuus. Me emme katsoneet tarvittavaksi, että rajalla olisi jonkinlaisia joukkoja, paitsi rajavartijoita, suurlähettiläs sanoo.

– Nyt Suomen rajalle tulevat majoittumaan venäläiset sotajoukot. Meidän esikuntamme tietysti tulevat ottamaan huomioon sen, millä tavalla ne pystyvät torjumaan mahdollista uhkaa, jos se tulee Suomen suunnasta, hän jatkaa.

Todellisuudessa Venäjällä on ollut jo aiemmin useampia tukikohtia ja varuskuntia Suomen rajan lähellä.

IL kertoo kysyneensä kirjallisesti myöhemmin tarkentavia kysymyksiä rajalle tulevista joukoista, mutta suurlähetystö ei antanut selkeää vastausta siihen, onko venäläisjoukkoja tulossa yhä lähemmäksi rajaa.

Suurlähettiläs kuitenkin toteaa, että Venäjä ei uhkaa Suomea, Ruotsia tai Baltian maita.