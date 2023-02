Vladimir Putinin luokkakaveri: Jopa KGB piti häntä liian vaarallisena

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa tiedustelupalvelu KGB:n Andropov-instituutissa samaan aikaan opiskellut Sergei Zhirnov paljastaa, että jopa Neuvostoliiton pahamaineinen ulkomaantiedustelupalvelu piti Putinia vaarallisena ja vakoilutyöhön sopimattomana. Syynä hänen mukaansa oli Putinin taipumus tehdä harkitsemattomia päätöksiä, joiden seurauksia hän ei osaa arvioida.

– Kun hän tuli KGB:hen, silloin hän soveltui heille: hän oli keskimääräinen ihminen sekä pituudeltaan että kyvyiltään, käytökseltään ja pukeutumiseltaan. Hän oli kameleontti, joka katosi harmaassa puvussaan niin sanottujen harmaiden ihmisten joukkoon. Siinä mielessä hän sopi tiedusteluun, Zhirnov kertoo virolaisen Eesti Päevaleht -lehden haastattelussa.

Ongelmia ilmeni, kun Putin halusi luoda uraa ulkomaantiedustelussa. Se Zhirnovin mukaan on täysin erilaista kuin tiedustelutoiminta kotimaassa, johon KGB:n profiloijien mukaan Putin sopi paremmin.

– Ongelma oli se, että Putinin opiskellessa Moskovassa punalipun alaisessa tiedustelukoulussa, hänelle kerrottiin, ettei hän sovellu heille (ulkomaantiedusteluun) luonteenpiirteidensä takia: tunteiden ohjaamana hän saattaa tehdä harkitsemattomia ja epäloogisia päätöksiä, jotka voivat vaarantaa hänen henkensä ja Neuvostoliiton ulkomaantiedustelupalvelun toiminnan. Se tekee hänestä vaarallisen, eikä ulkomaantiedustelu halunnut häntä, Zhirnov kertoo.

Lopulta KGB-majuri Putin lähetettiin vuonna 1985 ulkomaankomennukselle Itä-Saksan Dresdeniin, mutta siellä tehtävät muistuttivat enemmänkin byrokraatin kuin vakoilijan työtä. Peitetehtäviin ulkomaille hän ei ikinä päässyt.

Putin ei Zhirnovin mukaan kykene ajattelemaan selkeästi.

– Putin ei ole rationaalinen ihminen, koska järkevä ihminen ei olisi aloittanut 24.2.2022 sotaa Ukrainaa vastaan, koska hän ei ollut siihen valmis. Hänen maansa, hänen armeijansa ja Ukrainan rajalle kootut sotilasosastot eivät olleet siihen valmiita. Mikään ei ollut valmista. Siitä huolimatta Putin aloitti sodan, hän kuvaa esimerkillä Putinin luonteenpiirrettä.

Venäjän presidentti on Zhirnovin mukaan menettänyt todellisuuden tajunsa. Hänen mukaansa Putin ei piittaa edes rajuista tappioista.

– Hän on luonut päähänsä suunnitelman, eikä hän enää näe todellisuutta eikä yritä ymmärtää, mitä tosielämässä tapahtuu. Hänellä on suunnitelmansa, jota hän yrittää sovittaa yhteen todellisuuden kanssa. Kaikki menee hyvin hänen päässään.

Zhirnov maalaa synkän kuvan siitä, mihin Putinin harkitsemattomuus voi johtaa.

– Putin on rotta, joka on ajanut itsensä nurkkaan. Hänelle ei ole sieltä hyvää ulospääsyä. Hänellä on mahdollisuus tappaa itsensä kuin (Adolf) Hitler tai suuressa hulluudessaan painaa nappia ja aloittaa globaali ydinsota. Se on myös itsemurha, mutta laajemmassa mittakaavassa. Itsensä lisäksi hän tuhoaa myös maansa, ihmiset ja koko planeetan. Tämä on pohjimmainen ongelma, hän toteaa.

”Rikolliset on saatava vastuuseen teoistaan”

Nykyisin Ranskassa asuvan Zhirnovin mukaan sodasta on vain yksi ulospääsy.

– Ensiksi meidän on päästävä eroon Putinista. Hän on ottanut meidät kaikki panttivangeikseen. Tätä varten hänet on tuhottava fyysisesti tai ei-fyysisesti, entinen KGB-agentti tarjoaa aiemman ammattinsa mukaista ratkaisua.

– Jos Putin kuolee, hänen hallintonsa kuolee hänen kanssaan. Hänen ympärillään olevilla ihmisillä on kuitenkin vain yksi tapa selviytyä: heidän täytyy syyttää Putinia kaikesta. Heidän täytyy sanoa, että kaikki oli Putinin syytä, ja että he vastustivat tätä sotaa eivätkä halunneet tappaa tai vahingoittaa ketään, ja että he vain seurasivat häntä sokeasti. Putin on syyllinen kaikkeen! Tämä on heidän ainoa tiensä ulos tästä sodasta.

Zhirnovin mukaan Putinin lähipiiriä ei pidä päästää näin helpolla.

– On sanottava, että Putinin hallinto on rikollinen. Ne, jotka puolsivat äänestyksissä panssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan, Ukrainalta miehitettyjen alueiden liittämistä, Ukrainan Zaporižžjan ydinvoimalan varastamista ja sen muuttamista venäläiseksi, ovat rikollisia. Nämä ihmiset on saatava vastuuseen, kuten kaikki natsit asetettiin vastuuseen toisen maailmansodan jälkeen aiemmista päätöksistään, hän sanoo.

– Se olisi hyvä ratkaisu Venäjälle. He maksaisivat korvaukset, jonka jälkeen pakotteista luovuttaisiin ja tilanne tasaantuisi tavalliseksi. Ihanteellinen ratkaisu maailmalle ja Venäjälle olisi se, että Venäjä menettäisi ydinaseensa kaiken tämän seurauksena. On selvää, että jos Venäjä säilyttää ydinaseensa, se jatkaa muiden maiden uhkaamista niillä.