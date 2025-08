”Vladimir Putinin lopullinen tavoite on Ukraina ilman ukrainalaisia”

Kun ukrainalaiset koululaiset palaavat kesälomiltaan Venäjän miehittämillä alueilla, he eivät voi enää saada edes vähäistä opetusta ukrainan kielellä.

Ukrainankielisen opetuksen totaalikielto on Atlantic Council -ajatushautomon Ukraine Alert -palvelua johtavan Peter Dickinsonin mukaan viimeisin vaihe Kremlin kampanjassa, jonka päämääränä on ukrainalaisen identiteetin ehdoton hävittäminen.

– Venäjän opetusministeriön äskettäin julkaiseman asetusluonnoksen mukaan ukrainan kielen opetus poistetaan koulujen opetussuunnitelmasta koko Venäjän miehittämällä Ukrainan alueella syyskuusta 2025 alkaen. Perusteluksi esitetään ”maailman geopoliittisen tilanteen muutokset”, Dickinson kirjoittaa.

Kyse on hänen mukaansa lähinnä muodollisuudesta, joka sinetöi jo vuosia jatkuneen järjestelmällisen prosessin ukrainan kielen kitkemiseksi ja uuden Vladimir Putinin ideologiaa myötäilevän opetussuunnitelman toteuttamiseksi.

Uusi opetussuunnitelma ylistää Venäjän käynnissä olevaa hyökkäystä, kiistää Ukrainan oikeuden olemassaoloon ja demonisoi ukrainalaiset natseiksi. Vanhemmat, jotka vastustavat opetussuunnitelman linjauksia, voivat menettää lastensa huoltajuuden.

– Luokkahuoneissa tapahtuva indoktrinaatiokampanja on vain yksi osa Kremlin kattavaa venäläistämispolitiikkaa Ukrainan miehitetyillä alueella. Helmikuusta 2022 lähtien Venäjän viranomaiset ovat pidättäneet joukoittain ihmisiä, joita pidetään potentiaalisena uhkana miehitykselle. Tuhansia ukrainalaisia virkamiehiä, aktivisteja, yhteisöjen johtohenkilöitä, veteraaneja ja isänmaanystäviä on kadonnut laajan vankilaverkoston syövereihin. YK:n äskettäin julkaisemassa tutkimuksessa nämä laajamittaiset pidätykset luokitellaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan, Peter Dickinson sanoo.

Miehitettyjen alueiden asukkaita vaaditaan ottamaan Venäjän kansalaisuus tai vaihtoehtoisesti luopumaan oikeudestaan välttämättömiin palveluihin, kuten eläkkeisiin ja terveydenhuoltoon, liiketoimintaan ja pankkitiliin.

Syyskuussa voimaan astuva lainsäädäntö antaa viranomaisille mahdollisuuden häätää kodeistaan kaikki, joilla ei ole Venäjän kansalaisuutta. Samaan aikaan Ukrainan valtion, kansallisten perinteiden ja kulttuurin julkisia symboleja hävitetään systemaattisesti ja korvataan Venäjän imperiumin tunnusmerkeillä.

– Venäläistämispolitiikka, jota tällä hetkellä toteutetaan Venäjän miehittämässä osassa Ukrainaa, on pelottava esimerkki siitä, mitä myös koko muulle maalle olisi luvassa, jos hyökkäyssota päättyisi Venäjän voittoon. On täysin selvää, että Putinin lopullinen tavoite on Ukraina ilman ukrainalaisia, Dickinson painottaa.

Hänen mukaansa Vladimir Putinille ja miljoonille venäläisille itsenäisen Ukrainan synty on ollut katkera muistutus heidän oman maansa kokemasta Neuvostoliiton jälkeisestä nöyryytyksestä.

Ukrainalaisten pyrkimykset demokraattisen eurooppalaisen identiteetin omaksumiseksi edustavat puolestaan kaikuja niistä demokratiaa ajaneista liikkeistä, jotka johtivat Neuvostoliiton romahtamiseen.

– Jos tämän annetaan jatkua, rikoksen laajuus jättää varjoonsa kaiken, mitä Euroopassa on toisen maailmansodan jälkeen koettu. Se ruokkisi Putinin uskoa rankaisemattomuuteensa ja kiihdyttäisi hänen imperialistisia pyrkimyksiään luoden edellytykset aggressioille, joita ei olisi aiemmin voitu kuvitella, hän varoittaa.

Silloin olisi hänen mukaansa enää kysymys, milloin myös muut Putinin ”historiallisesti venäläisiksi” valehtelemat maat joutuisivat kokemaan samat kauhut, joita Ukraina tällä hetkellä kokee.