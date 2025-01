Vladimir Putinin lähipiiristä outo purkaus – Näin professori selittää

Venäjän diktaattori Vladimir Putinin lähimpiin avustajiin lukeutuva Nikolai Patrushev on herättänyt jälleen huomiota kovilla lausunnoillaan.

Patrushev kommentoi Komsomolskaja Pravdan propagandahaastattelussa kovin sanoin muun muassa Ukrainaa, Baltian maita ja Moldovaa ja esitteli näkemyksiään siitä, miten maailmanpolitiikan kehitys nähdään Kremlissä.

Arvostettu Venäjä-asiantuntija, professori Mark Galeotti arvioi haastattelun olevan osoitus siitä, miten Patrushevin ”medvedevisoituminen” jatkuu. Tällä Galeotti viittaa Venäjän entisen pääministerin Dmitri Medvedevin yhä villimmiksi käyneisiin lausuntoihin. Viime aikoina Medvedev on esittänyt niitä pääosin sosiaalisessa mediassa. Galeotti toteaa, ettei Patrushevin kohdalla voida puhua aivan Medvedevin kaltaisista ”päihtyneistä Telegram-avautumisista”, mutta silti Patrushevin puheissa on professorin mukaan kyse ”muka harkituista” haastatteluista.

– Hänen roolinsa on joka tapauksessa samalla tavalla mennä virallista linjaa pidemmälle ja väläyttää äärimmäisiä vaihtoehtoja, mutta myös saada Kreml näyttämään – suhteellisen – järkevältä, Mark Galeotti arvioi X:n ketjussaan.

Tämä näkyi erityisesti haastattelun hurjimmissa lausunnoissa. Patrushev muun muassa sanoo, että ”Ukraina voi lakata olemasta kokonaan”. Baltian maita ja Moldovaa Putinin lähipiiriläinen taas varoitti ”venäläisväestön syrjinnästä” ja äärimmilleen ajetusta russofobiasta. Patrushev jatkoi kylmäävästi, että Moldovan hallituksen ”Venäjä-vastainen politiikka” voi johtaa siihen, että Moldovasta tulee osa ”jotakin toista valtiota” tai se lakkaa olemasta kokonaan.

Patrushev toteaa haastattelussa Moskovan propagandalinjaa seuraten, miten länsi on takertunut kylmään sotaan ja vihollisten etsimiseen. Hänen mukaansa maailmanpolitiikassa on käynnissä suurin muutos sitten Neuvostoliiton romahduksen. Yhdysvaltojen tulevan presidentin Donald Trumpin hallinto on taas Patrushevin mukaan lakaisemassa amerikkalaisen politiikan aiempaa järjestystä pois. Patrushev muun muassa antaa erheellisesti ymmärtää Trumpin esittäneen uusien osavaltioiden valloittamista Yhdysvalloille sotavoimin. Trump tulee hänen mukaansa ajamaan aggressiivisesti Yhdysvaltojen etua.

– Moskova rakastaa sitä, ettei se näytä enää olevan niin yksin seikkailupolitiikassaan, Mark Galeotti toteaa.

Hänen mukaansa lausunnoissa on kyse Moskovalle tyypillisestä odotusten hallinnasta.

– Toisin sanoen emme voi olettaa, että Trumpista on meille hyötyä, hän summaa Kremlin ajattelua.

Kaikesta huolimatta Nikolai Patrushev kuitenkin sanoo myös, että Ukrainan sodasta olisi neuvoteltava vain Venäjän ja Yhdysvaltojen kesken ilman muita länsimaita. Putinin avustajan mukaan Lontoo ja Bryssel eivät ansaitse paikkaa pöydässä. Hän tylyttää EU:n menettäneen oikeuden puhua niiden jäsenmaidensa puolesta, ”jotka ovat kiinnostuneet vakaudesta Euroopassa ja haluavat suhtautua Venäjään tasapainoisesti”. Tällaisina maina hän listaa esimerkiksi Unkarin, Slovakia, Itävallan ja Romanian.

– On huomionarvoista, että tämä superhaukka vihjaa silti, että Yhdysvallat on ja pysyy, jos ei maailmanvaltiaana niin ainakin määräävänä mahtina, Mark Galeotti huomauttaa.

