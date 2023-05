Vladimir Putinin asema heikkenee – ”kätyrit haistavat verta”

Wagner-yksityisarmeijan omistaja, Vladimir Putinin sisäpiiriläisenä pidetyn Jevgeni Prigozhinin yltynyt kritiikki Venäjän sodanjohtoa kohtaan on herättänyt viime aikoina huomiota. ”Putinin kokkina” tunnettu Prigozhin on noussut kotimaassaan näkyväksi hahmoksi Ukrainan sodan myötä, ja miehen on spekuloitu olevan kiinnostunut jopa Kremlin herruudesta.

Pyrkiikö Prigozhin suorasanaisilla kannanotoillaan heikentämään Vladimir Putinin asemaa, vai toimiiko hän presidentin käsikassarana hyökätessään puolustusvoimien ja puolustusministeriön johtoa vastaan, pohtii nyt Venäjän historian asiantuntija, professori Sergey Radchenko. Arvostetussa yhdysvaltalaisessa Johns Hopkins-yliopistossa vaikuttava Radchenko kirjoittaa aiheesta The Spectator-aikakauslehdessä.

Prigozhin tuskin toimii Putinin käskystä, Radchenko toteaa. Miehen puheet menevät kiivaudessaan liian pitkälle, eikä asemaansa luottava presidentti edes kaipaa ulkopuolisten apua läksyttääkseen alaisiaan. Pyrkiikö Wagner-ryhmän johtaja siis Putinin paikalle?

– Tämän tulkinnan mukaan Prigozhin – karismaattinen, rajattoman kunnianhimoinen, häikäilemätön ja syvästi paha – haistaa verta. Ei Bahmutissa, vaan Kremlissä. Kun Putinin Ukrainassa tekemän virheen laajuus vähitellen paljastuu, voi Prigozhin hyvinkin valmistautua Putinin romahdukseen ja tätä seuraavaan (todennäköisesti hyvin raakaan) valtataisteluun.

– Hän on tietenkin ulkopuolinen – hän ei ole perinteinen silovikki – mutta hänelläkin on valttikorttinsa, kuten sotilasvoimat ja pelkkä pokka.

Vaikka tämä selitys Wagner-johtajan käytökselle onkin hyvä, ei Prigozhin todellisuudessa välttämättä uskaltaisi uhmata Putinia suoraan tällä tavalla, Radchenko kirjoittaa. Venäjällä miehiä on pudonnut ikkunoista pienemmistäkin syistä, professori ironisoi.

Loppujen lopuksi Prigozhinin motiivilla ei kuitenkaan ole väliä. Olivat hänen puheensa sitten Kremlin siunaamia vai ei, eivät ne kuitenkaan anna hyvää kuvaa Venäjän nykyjohdon tilanteesta.

– Se on kuva nousevasta kaaoksesta, heikkoudesta sekä Putinin kyvyttömyydestä toimia kilpailevien fraktioiden keskellä. Se on kuva heikentyvästä Putinista.

Venäjän kansa on väsynyt sotaan, sotilaat epäilevät ylipäällikön suunnitelmien viisautta ja eliitille on paljastunut, ”ettei tsaarilla ole vaatteita”, Radchenko kirjoittaa. Putinin asema on epävarmempi kuin koskaan.

– Juuri tätä epävarmuutta Prigozhin yrittää nyt hyödyntää omiin pahaenteisiin tarkoituksiinsa. Hänellä tämä on harvinainen tilaisuus osallistua valtapeliin. Ei Afrikan viidakoissa tai Lähi-idän aavikoilla, vaan kotona, keskellä synkkenevää Putinin jälkeistä Venäjää.